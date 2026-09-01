La Diputación de Toledo reparte 20.000 litros de agua a los pueblos del Pusa con problemas de agua potable

La Diputación de Toledo ha distribuido 20.000 litros de agua potable embotellada entre los más de 6.300 vecinos que están sufriendo los problemas de abastecimiento de la Mancomunidad del Pusa en la provincia de Toledo.

Como ha informado EL ESPAÑOL de Castilla-La Mancha, los problemas de agua potable afectan a ocho de los diez municipios que conforman la mancomunidad. Son Retamoso de la Jara, Espinoso del Rey, San Martín de Pusa, Santa Ana de Pusa, San Bartolomé de las Abiertas, La Pueblanueva, Villarejo de Montalbán y Los Navalmorales.

El diputado de Conservación Vial y Parque Móvil de la Diputación de Toledo, Pedro Díaz, se ha desplazado hasta los municipios afectados y ha detallado que la institución provincial ha movilizado 33 palés con 120 garrafas cada uno, lo que supone un total de 3.960 garrafas de cinco litros de agua.

Asimismo, ha lamentado que los municipios del Pusa vuelvan a encontrarse ante un problema de abastecimiento que se viene repitiendo desde hace años, especialmente durante los meses de verano, "sin que hasta el momento se haya conseguido implementar una solución estructural que lo evite".

"El abastecimiento de agua no es una competencia provincial. Que las actuaciones anunciadas por la Junta se traduzcan cuanto antes en una solución definitiva", ha pedido.

Cisternas de la Junta

Este mismo lunes, el Gobierno de Castilla-La Mancha activó un dispositivo de emergencia para garantizar el abastecimiento de agua potable en cuatro municipios de la mancomunidad.

De esta forma, Retamoso de la Jara, Espinoso del Rey, San Martín de Pusa y Santa Ana de Pusa recibieron camiones cisterna ya que no disponen de reservas propias y ante el agotamiento inminente de la presa que aporta este recurso habitualmente.

Estos depósitos se irán rellenando según sea necesario por el uso de los vecinos.

La directora general del Agua de Castilla-La Mancha, Montserrat Muro, explicó que estos cuatro municipios se encuentran en una situación especialmente vulnerable porque carecen de sondeos alternativos y dependen por completo de una captación superficial que se ha quedado sin recursos.

Una situación que se repite cada verano

La Mancomunidad del Pusa afronta así un nuevo episodio de problemas de abastecimiento durante los meses de verano. Desde el Gobierno regional reconocen que la escasez de agua es un problema recurrente en la zona y apuntan que las lluvias registradas en mayo no han sido suficientes para garantizar las reservas necesarias.

"Este año las lluvias de mayo no han sido suficientes", ha advertido Muro, quien también ha reclamado la colaboración de otras administraciones, entre ellas la Diputación de Toledo, para hacer frente a la situación.

La falta de agua ha generado además malestar entre los vecinos de las localidades afectadas, que llevan años denunciando que los problemas se repiten durante los meses de verano y dificultan tareas cotidianas como cocinar, poner lavadoras o dar de beber a los animales.