FEDETO apoya de manera "incondicional" Ceuta y exige la "devolución inmediata" de quienes entren irregularmente

La Federación Empresarial Toledana (FEDETO), ha comunicado este viernes su adhesión formal e institucional a las concentraciones convocadas en diferentes ciudades españolas el 2 de septiembre en apoyo a Ceuta. Desde la organización han exigido que el ordenamiento jurídico español y europeo establezcan un mecanismo de devolución inmediata.

Este respaldo llega después de que este mismo viernes 28 de agosto la Presidenta de la Confederación de Empresarios de Ceuta (CECE), Arantxa Campos, enviase, a través de una misiva, una solicitud a la patronal toledana pidiendo su "apoyo y colaboración" como una "muestra de respaldo y solidaridad" con el pueblo ceutí.

"Ceuta atraviesa en estos momentos una situación especialmente compleja, cuyas consecuencias están afectando de manera directa al normal desarrollo de la vida de la ciudad, a su actividad económica y a numerosas empresas y trabajadores" expresaba Campos, quien continuaba el comunicado pidiendo expresamente que desde la organización empresarial: "Pudierais contribuir a difundir entre vuestras empresas asociadas la concentración prevista en vuestra ciudad, animándolas a participar".

La respuesta por parte de FEDETO ha llegado a través de una carta oficial firmada por su presidente, Javier de Antonio Arribas. En ella, Arribas ha comunicado "de manera rotunda e incondicional" el "completo respaldo, apoyo, y solidaridad con la ciudad de Ceuta y con todo su tejido productivo ante las concentraciones convocadas".

Estas manifestaciones a nivel nacional del día 2 de septiembre coinciden con la celebración del Día de Ceuta.

"Ceuta y sus ciudadanos sufren una situación inaceptable en la que el quebrantamiento de las fronteras y el incumplimiento del ordenamiento jurídico no pueden traducirse en amparo ni generar derechos de permanencia", han señalado desde FEDETO.

"Devolución inmediata"

Asimismo, la organización ha sido tajante: "Es incongruente que la legislación acabe protegiendo a quien vulnera la ley, mientras la población ceutí sufre el deterioro del orden social".

Además, reivindican que desde los ordenamientos jurídicos español y europeo "deben exigir la devolución inmediata de quienes acceden irregularmente a España y la protección prioritaria y absoluta de los ciudadanos españoles. Si para ello es necesario modificar ambos ordenamientos, esto debe hacerse cuanto antes y de forma urgente".

Desde FEDETO han trasladado su "compromiso firme de dar la máxima difusión" a la convocatoria entre "todas las asociaciones sectoriales y empresas integradas en nuestra federación en la provincia de Toledo".

"Animaremos de forma activa a nuestros asociados a sumarse a las muestras de apoyo previstas, trasladando un mensaje inequívoco de cohesión y fraternidad empresarial", han garantizado.

Han concluido el comunicado agradeciendo la "firmeza en la defensa de los intereses de Ceuta" por parte de la Confederación de empresarios de Ceuta: "Quedamos a vuestra entera disposición para colaborar en cuantas iniciativas contribuyan a reforzar esta causa común".

En la ciudad de Toledo, la concentración tendrá lugar el próximo miércoles, 2 de septiembre, a las 20:00 horas en la Plaza del Ayuntamiento, coincidiendo a esa misma hora con las movilizaciones convocadas frente a las puertas de los consistorios en el resto de municipios de España.