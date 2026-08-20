KLC Idiomas y Formación gestionará las escuelas infantiles municipales de Toledo en el arranque del curso

Toledo resuelve a tiempo el futuro inmediato de sus tres escuelas infantiles municipales. El Ayuntamiento ha adjudicado a KLC Idiomas y Formación la gestión del servicio durante tres meses, con posibilidad de prórroga, por un importe estimado de 896.108,55 euros.

La decisión garantiza el inicio del curso en septiembre y llega después de que La Casita de Chocolate, la empresa que ha gestionado las escuelas durante los últimos 15 años, rechazara asumir la solución temporal planteada por el Consistorio.

El Ayuntamiento garantiza así que las escuelas del Casco Histórico, el Polígono y Buenavista funcionarán con normalidad desde septiembre.

La Junta de Gobierno Local ha aprobado este jueves, en una sesión extraordinaria y urgente celebrada tras la Junta de Contratación, la adjudicación del procedimiento negociado sin publicidad y de tramitación urgente a la empresa toledana KLC Idiomas y Formación SL.

El portavoz del Gobierno municipal, Juan José Alcalde, ha defendido que el Ayuntamiento ha actuado con "la máxima agilidad" y dentro de los procedimientos establecidos en la legislación de contratos después de las circunstancias sobrevenidas durante el proceso de adjudicación.

Pero el nuevo contrato no solo permite mantener abiertas las tres escuelas. También garantiza, según ha explicado Alcalde, la continuidad de las trabajadoras y el cumplimiento del incremento salarial previsto en el convenio.

"Que las trabajadoras cobren lo que estaban pidiendo, ese incremento salarial según convenio, que hasta este momento no lo estaban cobrando", ha destacado el portavoz municipal.

Mensaje de tranquilidad

El alcalde de Toledo, Carlos Velázquez, ya se ha puesto en contacto con la coordinadora de las escuelas para trasladarle directamente la situación y lanzar un mensaje de tranquilidad. El Ayuntamiento también comunicará formalmente la adjudicación a las familias.

El origen de la situación se encuentra en el procedimiento abierto por el Ayuntamiento para adjudicar el servicio durante los próximos años. La empresa que lo venía prestando, La Casita de Chocolate, presentó un recurso que terminó paralizando la licitación.

Ante esta situación y con el inicio del curso cada vez más cerca, el Consistorio optó por una solución provisional y urgente que permitiera mantener abierto el servicio mientras se resuelve el escenario contractual definitivo.

El Ayuntamiento invitó a tres de las cuatro empresas que habían concurrido al procedimiento inicial a participar en este nuevo procedimiento negociado sin publicidad. Finalmente, fueron dos las que presentaron oferta y la adjudicación ha recaído en KLC Idiomas y Formación, una empresa con sede en Toledo.

El contrato tiene inicialmente una duración de tres meses, aunque contempla la posibilidad de prórroga. La fórmula permite al Consistorio ganar tiempo para resolver la situación definitiva sin poner en riesgo el comienzo del curso.

"Nuestra prioridad siempre ha sido dar seguridad y tranquilidad a las familias y a las trabajadoras y garantizar la continuidad del servicio para este nuevo curso académico en las Escuelas Infantiles Municipales", ha resumido Juan José Alcalde.

El curso, por tanto, tiene ya quién lo empiece. Las escuelas municipales de Toledo abrirán en septiembre con una nueva empresa al frente y con la plantilla que ya conoce a los niños y a las familias.