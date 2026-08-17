Todo listo para las fiestas patronales en honor a la Virgen de la Caridad de Illescas: esta es la programación

La Concejalía de Fiestas del Ayuntamiento de Illescas (Toledo) ha hecho públicos los actos populares de la programación de las fiestas patronales en honor a Nuestra Señora la Virgen de la Caridad. Una programación que comenzará el viernes, 28 de agosto, y finalizará el martes, 2 de septiembre.

Antes de los actos populares y, siguiendo la senda de años anteriores, se celebrará el Festival dCALLE. Los días 24, 25, 26 y 27 de agosto, el centro urbano y el barrio del Señorío serán escenario de espectáculos al aire libre con las compañías La finestra nou circ, Orain Bi, Spinish Circo, Sin Fin, Txema Muñoz, Maleta Company & Balancetoi, Zirkozaurre, Proyecto Cultural y Eunoia Kolektiva.

Por otra parte, la compañía Almozandia Teatro estará en el auditorio La Herradura representando «Los tropezantes». La Concejalía de Cultura optó por suspender la función, prevista para el 10 de julio, a causa de la participación de la selección española de fútbol en el Mundial 2026.

El 28 de agosto se iniciarán los actos populares con el Illescas Emotion Festival en el que participarán los DJ: Lucho RK, Krumel, Carlo y Serch. Previamente, la afición taurina podrá acudir a la undécima edición del Toro de Cajón organizado por la asociación «Suerte y al toro» en colaboración con el Ayuntamiento de Illescas.

Al día siguiente se celebrará el pregón que abre las fiestas de forma oficial que estará protagonizado por representantes del Consejo de Mayores, la Asociación Comuneros de Castilla y la Asociación Cultural Mayores de Illescas. Como novedad, debido a la reforma integral de la Plaza Hermanos Fernández Criado, el evento se traslada a la plaza central del Recinto Ferial. Después, quien permanezca allí podrá disfrutar de una exhibición de drones, el concierto de Fórmula V y el espectáculo de la orquesta La Misión.

Como es habitual, el 30 de agosto, tendrán lugar los fuegos artificiales, para los que se contará con la empresa F.A. del Mediterráneo, en el Recinto Ferial. Después, el grupo murciano, Maldita Nerea amenizará las primeras horas de la madrugada, continuando la celebración del día con la actuación de DJ Romey.

Este día de víspera del día grande, no faltarán las actividades infantiles y el desfile de Gigantes y Cabezudos en la zona centro.

El 31 de agosto, el espectáculo de la noche estará protagonizado por el grupo Modestia Aparte y el show del locutor de radio y presentador, Fernandisco, en el Recinto Ferial.

Al día siguiente, 1 de septiembre, el municipio se despertará con la celebración del Toro del Aguardiente y un encierro. A mediodía, la banda de música de la Fundación Musical «Manuel de Falla» ofrecerá el tradicional concierto de fiestas en la plaza urbana del antiguo colegio Martín Chico de la calle Real. Este cambio de ubicación también obedece a las obras de la plaza Hermanos Fernández Criado, tradicional escenario de la cita. Mientras, la música de la noche correrá a cargo de Ramoncín.

Por la tarde, en el Espacio Escénico Cubierto se llevará a cabo una corrida de toros con Christian Escribano, Gómez del Pilar y Molina.

También para este día se ha programado una fiesta infantil y un desfile de Gigantes y Cabezudos en el barrio del Señorío de Illescas.

Por último, el día 2 de septiembre, se comenzará la jornada con un encierro en la zona del Espacio Escénico Polivalente y, a partir de las ocho de la tarde, en el Recinto Ferial, tendrá lugar la fiesta de colores «Illescas Holi».

Para cerrar los actos populares en honor a la Virgen de la Caridad, la plaza de los Infanzones (plaza de Las Cadenas) acogerá un concierto nocturno de la banda «Manuel de Falla» destinado al baile popular.

Seguridad ciudadana

Como todos los años, el Ayuntamiento de Illescas establece un protocolo especial de seguridad para prevenir y/o atajar los posibles incidentes que se den, en especial, los días de mayor afluencia de personas.

De nuevo, se cuenta con la colaboración de Policía Local, el Centro de la Mujer y Cruz Roja Juventud de Illescas; además, las noches del 29 y 30 de agosto, se instalará un Punto de Información para la prevención e intervención en agresiones sexuales.