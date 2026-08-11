La Diputación destina 2,05 millones a comprar la Escuela de Enfermería de Toledo y convertirla en residencia

El Gobierno de la Diputación de Toledo ha formalizado este martes la adquisición de la antigua Escuela de Enfermeras del barrio de Palomarejos (Toledo) a través de la firma de la escritura de compraventa con la Tesorería General de la Seguridad Social.

La presidenta de la institución provincial, Concepción Cedillo, y el secretario provincial de la Tesorería General de la Seguridad Social de Toledo, Enrique Molina Prados, han ratificado la compra del inmueble mediante firma ante notario este martes 11 de agosto.

Palomarejos, el barrio toledano sumido en una crisis económica y social desde el cierre del Hospital Virgen de la Salud, ha sido un punto destacado en la agenda del Ayuntamiento de Toledo.

El pasado noviembre, el alcalde Carlos Velázquez envió una oferta formal a la Tesorería de la Seguridad Social para adquirir el edificio de la antigua Escuela de Enfermería por una oferta de dos millones de euros.

Con la mirada puesta en la reactivación del barrio, finalmente ha sido la Diputación de Toledo, coordinada con el Ayuntamiento —ambas instituciones son del mismo color—, la que ha adquirido el inmueble.

En este sentido, aunque el alcalde ya aclaró que la oferta fue aceptada por la Seguridad Social en diciembre de 2025, la institución provincial ha aceptado el importe de 2.048.397 euros, cantidad fijada por la Tesorería General de la Seguridad Social, para convertir la antigua Escuela de Enfermería en una residencia universitaria.

Esta adquisición supone una actuación enmarcada en el compromiso de la Diputación con la educación y la igualdad de oportunidades, especialmente para los jóvenes de los municipios toledanos que tienen que desplazarse hasta la capital regional para cursar estudios universitarios.

"La Diputación vuelve a demostrar que está al lado de los municipios y de sus vecinos cuando existe una necesidad y que nuestra responsabilidad es generar oportunidades para que los jóvenes puedan desarrollar su proyecto de vida", ha señalado Cedillo.

Con alrededor de 300 solicitudes en el último curso, las 92 plazas en la Residencia Universitaria Santa María de la Cabeza se quedan cortas. Asimismo, según los datos de la Diputación, más del 90 % de los usuarios de dicha residencia proceden de la provincia de Toledo y más del 70 % de Talavera de la Reina y su comarca.

"Queremos que ningún joven de nuestros pueblos tenga que renunciar a estudiar en Toledo por no disponer de un alojamiento adecuado y accesible", ha indicado la presidenta provincial.

La adquisición de este inmueble permite dar respuesta a una necesidad que afecta al conjunto de la provincia y que avanza en el objetivo de que la educación no dependa del lugar de residencia.

El pasado 30 de marzo la Diputación depositó el 5 % del precio de venta, por importe de 102.420 euros, y ha completado la operación este verano mediante el abono de los 1.945.977 euros restantes en el momento de formalización de la escritura.

El 22 de julio la institución provincial adjudicó una operación de préstamo a largo plazo por importe de 2.048.397 euros al Banco Santander, S.A., cuyo contrato ha sido formalizado el 11 de agosto.

La operación de adquisición cuenta con los correspondientes informes de la Secretaría General y de la Intervención General de la Diputación y ha seguido el procedimiento establecido para la incorporación del inmueble al patrimonio provincial.

Nueva vida para un edificio con finalidad pública

El edificio que acogerá a la futura residencia de estudiantes está ubicado entre las calles Lisboa, Alicante y Cáceres, en el barrio Palomarejos. Por su parte, la Tesorería General de la Seguridad Social adquirió el inmueble como sucesora universal del Instituto Nacional de Previsión mediante la escritura de compraventa en 1971.

Según la referencia catastral que consta en el expediente de adquisición, la propiedad está compuesta por una superficie construida de 4.832 metros cuadrados y una zona ajardinada de 779 metros cuadrados, además de una planta semisótano, planta baja y tres plantas.

La adquisición del inmueble al patrimonio provincial permitirá dar vida a un edificio que en la actualidad está en desuso. Cedillo ha manifestado el compromiso de la institución provincial con los jóvenes así como con la igualdad de oportunidades: "Facilitar el acceso a los estudios universitarios es también invertir en el futuro de Toledo".

La transacción se suma a las políticas que la Diputación desarrolla para apoyar a los municipios y mejorar las oportunidades de los vecinos de la provincia, con especial atención a la formación educativa de los más jóvenes y la eliminación de las barreras económicas y territoriales que pueden dificultar su acceso a la universidad.