Así serán las 13 viviendas que se levantarán en la avenida de Santa Bárbara de Toledo: el proyecto ya tiene arquitecto

Proyecto de fachada del edificio que se levantará en la avenida de Santa Bárbara, 12, en Toledo. Cedida

La Empresa Municipal del Suelo y la Vivienda de Toledo (EMSV) ha adjudicado por algo más de 61.500 euros la redacción del proyecto de las 13 viviendas de precio tasado que se construirán en el barrio de Santa Bárbara.

El despacho de arquitectura Cobos Gil será el encargado de diseñar el edificio que se levantará en el número 12 de la avenida de Santa Bárbara. Además de pisos, el inmueble contará con otros tantos garajes y trasteros.

El contrato entre la empresa pública y el licitador se rubricará esta semana. En todo caso, la EMSV se ha reservado el 50 % de la dirección facultativa "para garantizar la máxima eficiencia en el gasto y la excelencia constructiva". Se trata de "un modelo de fiscalización mixto" que permitirá a sus técnicos supervisar la calidad de los trabajos a pie de obra.

La firma acercará el inicio de una obra que devolverá la actividad a la EMSV después de casi dos décadas de parálisis. El alcalde de Toledo, Carlos Velázquez, ha elogiado la "recuperación de los fines fundamentales" de esta sociedad, un hito que considera uno de los más importantes de la legislatura en materia de vivienda.

"Es para estar orgulloso", ha asegurado a EL ESPAÑOL de Castilla-La Mancha. Más allá de los 13 pisos por hacer en el barrio donde se ubica la estación de tren de la capital regional, el primer edil ha destacado el potencial de esta herramienta de titularidad municipal.

Animación digital del interior del inmueble que la EMSV promueve. Cedida

Junto a la promoción de vivienda protegida, la entidad que tiene a José Manuel López como gerente "está dando respuesta a urgencias como el reciente realojo de Lucía, una persona con discapacidad y edad avanzada que se encontraba en la calle estando al corriente de pago de sus cuotas de alquiler", ha recordado el primer edil.

El desahucio de esta octogenaria del piso en el que residía en el Casco Histórico se ha resuelto gracias a la "solución" que ha facilitado "una vivienda adaptada" que la empresa municipal tiene en Santa Bárbara.

Por otra parte, aunque en el mismo barrio, "seguimos tramitando el PERI [plan especial de reforma interior] de la calle Navidad", ha subrayado Velázquez, una actuación "que contempla 40 viviendas con 40 aparcamientos".

Más fórmulas para hacer viviendas

Otra de las vías para dinamizar el mercado residencial en Toledo ha llegado de la mano del plan Toledo Emerge: la rehabilitación del edificio de Alamillos del Tránsito que coordina el Consorcio —en marcha desde mediados de julio— aflorará 18 nuevos apartamentos en régimen de cohousing y otra decena de viviendas más en un etapa posterior.

Entretanto, el propio Velázquez anunció la pasada semana la transformación de la antigua sede de Radio Nacional (RNE) en un bloque de siete hogares, una apuesta también vinculada al Toledo Emerge y para la que se destinarán 700.000 euros.

Respecto a la eventual adquisición de parte del suelo que la Junta de Comunidades reúne en la ciudad "no descartamos nada, pero en estos momentos la prioridad inmediata es sacar adelante lo antes posible las actuaciones en marcha", ha comentado el alcalde.

No obstante, el máximo responsable del Gobierno local ha recordado que existen "varios proyectos encima de la mesa para crear nueva vivienda en Toledo y queremos acelerarlos".