Toledo busca aumentar los intercambios universitarios con su ciudad hermana de Ohio y atraer más estudiantes

El alcalde de Toledo, Carlos Velázquez, ha mantenido este sábado una reunión de trabajo con representantes de la Canaday Center de la University of Toledo (Ohio) para estudiar nuevas fórmulas que permitan incrementar los programas de intercambio entre estudiantes de ambas ciudades.

El encuentro se ha celebrado durante la visita de una delegación toledana a la ciudad estadounidense, hermanada con Toledo desde hace 95 años, y ha servido para abordar nuevas vías de colaboración en materia educativa, movilidad internacional y aprendizaje del español.

Velázquez ha explicado que el objetivo es mejorar y ampliar los programas de intercambio existentes entre las universidades de ambas ciudades, aprovechando el potencial de la University of Toledo, que cuenta cada curso con alrededor de 11.000 o 12.000 estudiantes.

Carlos Velazquez en su visita a Toledo (Ohio). Ayuntamiento Toledo

De ellos, aproximadamente entre un 10 y un 11 por ciento son alumnos internacionales, una cifra que, según ha destacado el alcalde, abre nuevas posibilidades para reforzar los programas de movilidad y fomentar que más estudiantes puedan desplazarse hasta Toledo para aprender español.

Reforzar los lazos entre las dos ciudades

"Estamos trabajando ya, junto a la Universidad de Castilla-La Mancha, para incrementar el número de estudiantes que vienen a nuestra ciudad a aprender español, y este hermanamiento nos ofrece una magnífica oportunidad para seguir avanzando también en este ámbito", ha señalado Velázquez.

El alcalde de Toledo ha valorado positivamente la reunión mantenida durante su visita a Ohio y ha subrayado que este tipo de encuentros permiten estrechar las relaciones entre las dos ciudades que comparten nombre y una relación histórica de décadas.

"Ha sido un interesantísimo encuentro que, sin duda, sirve también para seguir estrechando lazos, fortaleciendo relaciones y aprendiendo mutuamente entre Toledo, España, y Toledo, Ohio", ha afirmado.

La intención del Ayuntamiento pasa así por aprovechar el hermanamiento como una herramienta para generar nuevas oportunidades para estudiantes y reforzar los vínculos académicos entre las dos ciudades.

La colaboración con la Universidad de Castilla-La Mancha será también una de las vías para avanzar en este objetivo, especialmente en aquellos programas relacionados con la enseñanza del español y la movilidad de estudiantes internacionales.

Una exposición por los 95 años del hermanamiento

Durante su visita a Toledo (Ohio), la delegación toledana ha comenzado la jornada visitando una exposición temporal organizada con motivo del 95º aniversario del hermanamiento entre ambas ciudades.

La muestra se encuentra en la Canaday Center de la University of Toledo, institución académica que alberga el Archivo Histórico de la ciudad estadounidense. En sus fondos se conserva el expediente completo del hermanamiento, con documentos, objetos y fotografías que permiten repasar la historia de la relación entre las dos ciudades.

Entre los materiales expuestos, Velázquez ha destacado la presencia de pinturas de autores toledanos, entre ellas obras de Guerrero Malagón que actualmente forman parte de los fondos conservados en Toledo (Ohio).

La visita ha permitido a la delegación española conocer parte de este patrimonio documental y artístico vinculado a la historia compartida entre las dos ciudades.

Como muestra de esta relación, el alcalde de Toledo ha entregado como regalo a la University of Toledo y al alcalde de Toledo (Ohio) un facsímil que reúne documentos, fotografías y noticias publicadas en España sobre el hermanamiento.