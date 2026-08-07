Adif da el primer paso para llevar el Cercanías de Madrid a Illescas con la renovación de la estación de Griñón

El Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif) ha comunicado este jueves 7 de agosto la próxima recuperación y renovación de la estación ferroviaria de Griñón para que acoja servicios de Cercanías Madrid y facilite el acceso de sus vecinos, así como de los de otras localidades próximas, a esta movilidad sostenible de proximidad.

Esta actuación supondrá además la ampliación de la red hasta Illescas (Toledo) mediante su conexión con Humanes (Madrid), reforzando la comunicación entre ambos municipios y mejorando el servicio para los usuarios.

Por 2,6 millones de euros, la entidad pública empresarial adscrita al Ministerio de Transportes da un nuevo paso con la licitación de la redacción del proyecto (fase previa a la licitación de las obras) para remodelar la estación de Griñón e instalar una segunda vía electrificada en el trazado Humanes-Griñón-Illescas.

Este contrato definirá las actuaciones para tender una segunda vía en un trazado de 9,4km entre Humanes e Illescas, su sistema de electrificación y el resto de los equipos de señalización y comunicación que componen una línea ferroviaria. Además de determinar y definir los trabajos necesarios para la recuperación de la estación de Griñón.

Impulso a la movilidad de proximidad

Con esta inversión, Adif sigue impulsando la movilidad sostenible de proximidad y el Plan de Cercanías Madrid para conectar uno de los enclaves más importantes de la provincia toledana con la capital nacional.

Esta actuación se suma a decenas de acciones que están actualmente en marcha y que contribuyen a los Objetivos de Desarrollo Sostenible 9 (fomento de infraestructuras sostenibles, fiables y de calidad), 11 (ciudades inclusivas y sostenibles) y 8 (contribución al crecimiento económico y la generación de empleo).

Esta actuación podrá ser cofinanciada por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER).