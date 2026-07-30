Gregorio afea a Page no interesarte por los evacuados en Talavera de la Reina: "No he recibido ni una sola llamada"

José Julián Gregorio junto a David Moreno mientras se desmonta el operativo de asistencia a los evacuados. Ayuntamiento Talavera de la Reina

El alcalde de Talavera de la Reina, José Julián Gregorio, ha lamentado este jueves no haber recibido "ni una sola llamada" del presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, durante los cinco días en los que la ciudad acogió a cerca de 2.000 personas evacuadas por los incendios del Valle del Tiétar y la Sierra de San Vicente.

Aunque ha reconocido el trabajo de los técnicos de la Junta durante el operativo, ha reprochado la ausencia de un gesto institucional por parte del jefe del Ejecutivo autonómico.

Coincidiendo con el inicio del desmontaje del campamento instalado en Talavera Ferial, Gregorio ha realizado un balance de la gestión de la emergencia y ha asegurado que el objetivo principal del dispositivo se ha cumplido: "Que las personas realojadas estuvieran atendidas de la mejor manera y que, al menos durante estos cinco días, pudieran olvidar, aunque solo fuera por unos momentos, la tragedia que estaba ocurriendo tan cerca de nosotros".

El regidor ha recordado que el dispositivo de acogida se organizó "en un tiempo récord" y ha defendido el trabajo desarrollado por el equipo de Gobierno municipal, que logró atender a cerca de 2.000 evacuados en apenas unos días.

"Ni una sola llamada"

Pese a agradecer la colaboración de todas las administraciones implicadas, Gregorio ha marcado distancias entre la actuación del equipo técnico de la Junta y la del presidente regional. Además, ha insistido en que echó en falta una llamada o una visita de García-Page durante la emergencia.

A su juicio, teniendo en cuenta que Talavera albergó "el campamento de evacuados más grande de España en un momento determinado", el presidente autonómico "podría haber tenido el detalle de llamar" o acercarse a la ciudad, como sí hicieron representantes de otras administraciones y de distintas formaciones políticas.

Gregorio ha recordado además que ya sintió esa misma ausencia institucional durante las inundaciones registradas en Entretorres y ha señalado que le hubiera gustado recibir esa llamada "porque es el presidente de todos los castellanomanchegos".

En ese contexto, también ha deslizado que, en su opinión, "hay personas de Talavera que le están aconsejando mal" y ha asegurado que algunas "han venido únicamente a comprobar si algo salía mal y no a colaborar", llegando a calificarlas de "antitalaveranos".

"Talavera se ha volcado"

Más allá de la crítica política, el alcalde ha querido poner el foco en la respuesta ofrecida por la ciudad durante la crisis. Ha agradecido expresamente el trabajo de voluntarios, Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, Ejército, Policía Nacional, Policía Local, Protección Civil, Cruz Roja, empresas colaboradoras, personal municipal, sanitarios del SESCAM y veterinarios, destacando especialmente el dispositivo habilitado para que las familias evacuadas pudieran permanecer junto a sus mascotas.

También ha recordado algunos de los momentos más complicados del operativo, como una madrugada en la que todavía quedaban unas 300 personas pendientes de realojo pasadas las tres de la mañana.

Muchas de ellas, ha explicado, llegaron únicamente con la ropa que llevaban puesta, por lo que el Ayuntamiento tuvo que proporcionarles ropa, productos de higiene y artículos de primera necesidad.

Gregorio ha asegurado que el Gobierno municipal trabajó "para todos los ciudadanos, piensen como piensen y voten a quien voten", sin hacer distinciones entre las personas acogidas, con el objetivo de que todas ellas "se sintieran como en casa".

"Talavera, un gran centro de acogida"

Por su parte, el concejal de Medio Ambiente, David Moreno, ha realizado también un balance positivo del dispositivo y ha afirmado que durante estos cinco días Talavera "se ha convertido en un gran centro de acogida" para los desalojados por los incendios.

Moreno ha reiterado el agradecimiento a los voluntarios, empresas colaboradoras, Ejército, Cruz Roja, Protección Civil y cuerpos policiales, aunque también ha criticado la actuación del Gobierno regional al asegurar que García-Page "ni siquiera ha descolgado el teléfono ni ha visitado la ciudad" para conocer las necesidades del operativo.

El edil ha contrapuesto la actuación del Gobierno municipal, "que piensa en las personas", con la del Ejecutivo autonómico, del que ha dicho que "ha brillado por su ausencia" durante la crisis, acusándolo además de priorizar "intereses partidistas" frente a la gestión de la emergencia.