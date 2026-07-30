Los conductores de Bolt en Toledo sufren "explotación", según CCOO: trabajan 14 horas y pagan si tienen un accidente

La Federación de Servicios a la Ciudadanía (FSC) de CCOO ha asegurado que la Inspección de Trabajo y Seguridad Social ha levantado un acta de infracción grave y ha sancionado a Bolt en Toledo por obstrucción a la labor inspectora, tras la denuncia presentada por el sindicato el pasado mes de noviembre por las condiciones laborales de los trabajadores de la plataforma.

Según ha informado CCOO en una nota de prensa, la denuncia alertaba de las "precarias condiciones laborales y la explotación" que, a su juicio, sufren los empleados de la compañía, que opera en la capital regional desde hace un año mediante más de una treintena de licencias concedidas a la mercantil Colorado Steel SL.

La responsable del Sector Carretera y Logística de FSC CCOO Castilla-La Mancha, Carmen Trujillo, ha denunciado que los trabajadores afrontan "jornadas laborales de hasta 14 horas diarias", deben asumir el coste de las reparaciones de los vehículos en caso de accidente y soportan "estrés y ansiedad por la presión de tener que alcanzar los objetivos de facturación para evitar ser despedido".

Obstrucción a la inspección

El sindicato sostiene que la empresa mostró un "absoluto desprecio" hacia las instituciones y la normativa laboral al no comparecer ante la Inspección de Trabajo pese a haber sido requerida. En su lugar, asegura, remitió por correo electrónico únicamente parte de la documentación solicitada y sin ofrecer ninguna explicación.

Según CCOO, esta actuación "impidió la práctica de las actuaciones inspectoras en los términos previstos e imposibilitó la realización de las comprobaciones necesarias para el completo esclarecimiento de los hechos objeto de investigación".

Pese a la sanción, el sindicato afirma que la situación laboral "sigue igual" y acusa a la empresa de mantener a la plantilla en unas condiciones de "explotación, precariedad y presión constante".

Por ello, CCOO ha reclamado tanto al Ayuntamiento de Toledo como a la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha que intervengan para poner fin a esta situación.

"No puede ser que a las empresas les salga barato incumplir la normativa laboral y es absolutamente intolerable la situación a la que se ven sometidos día a día los trabajadores de Bolt", ha señalado Trujillo, quien ha asegurado que el sindicato seguirá trabajando para que se respeten los derechos laborales de la plantilla.

Conflicto

Bolt llegó a Toledo en verano de 2025 y su desembarco abrió un fuerte conflicto con el sector del taxi. La polémica se centró desde el principio en si la compañía podía operar con vehículos de transporte con conductor (VTC) en trayectos urbanos dentro de la capital, una posibilidad que tanto los taxistas como las administraciones rechazaron desde el primer momento.

Un año después, el conflicto continúa abierto y el Ayuntamiento de Toledo ha intensificado el control sobre los vehículos de la empresa, muchos de ellos fácilmente identificables por su característico color verde.

Desde octubre de 2025, la Policía Local ha comenzado a inmovilizar algunos VTC de la plataforma por realizar trayectos urbanos, mientras la Junta de Comunidades tramita distintos expedientes sancionadores.

Por su parte, Bolt sostiene que existe un "vacío regulatorio" y defiende que actúa únicamente como intermediaria entre usuarios y conductores con licencia. El sector del taxi, sin embargo, mantiene que la empresa incurre en competencia desleal al prestar servicios para los que, a su juicio, no dispone de cobertura legal.

La administración autonómica insiste en que las licencias VTC autorizan exclusivamente trayectos interurbanos, como Toledo-Bargas u Olías del Rey-Toledo, pero no desplazamientos con origen y destino dentro del mismo municipio.