Los incendios hacen de Talavera de la Reina en el gran refugio de España: "Hemos pedido a la UME que envíe más mantas"

Voluntarios reparten el desayuno a algunos de los desalojados que se encuentran en Talavera Ferial. Ayuntamiento de Toledo

Talavera de la Reina afronta este lunes una nueva jornada volcada con las cerca de 2.000 personas evacuadas por el gran incendio originado en Burgohondo (Ávila), que afecta también a 11 municipios toledanos de las comarcas del Valle del Tiétar y de la Sierra de San Vicente.

Tras una segunda noche en los distintos centros de acogida habilitados por el Ayuntamiento, el operativo sigue funcionando "con normalidad", aunque el regreso de los desalojados a sus viviendas todavía no tiene fecha.

El alcalde, José Julián Gregorio, y el vicealcalde y concejal de Medio Ambiente, David Moreno, han visitado este lunes el recinto de Talavera Ferial, donde permanecen alojadas unas 1.100 personas.

José Julián Gregorio conversa con algunos voluntarios. Ayuntamiento de Talavera de la Reina

"La noche ha transcurrido dentro de la normalidad. Se ha seguido trabajando por parte de Cruz Roja, Protección Civil y los voluntarios para atender a todos los desplazados del Valle del Tiétar y también de nuestra Sierra de San Vicente", ha explicado Gregorio.

El regidor ha señalado que el Ayuntamiento ha solicitado a la Unidad Militar de Emergencias (UME) el envío de más mantas, ya que las temperaturas nocturnas siguen siendo frescas. "Tenemos unas 1.100 personas aquí y hacen falta más", ha indicado.

Solidaridad creciente

Gregorio ha agradecido de nuevo el trabajo de los servicios de emergencia, de los voluntarios y del tejido empresarial de la ciudad, que continúa respondiendo a las necesidades que van surgiendo.

"Esta mañana hemos visto que hacía falta más leche y café y enseguida El Corte Inglés se ha ofrecido. También lo han hecho muchas otras empresas. Lo que queremos es coordinar bien toda esa ayuda para pedir únicamente aquello que realmente necesitamos", ha explicado.

Además de las personas alojadas en Talavera Ferial, el dispositivo municipal mantiene evacuados repartidos por el pabellón Primero de Mayo, la Residencia Universitaria, los colegios de Las Agustinas y Compañía de María, residencias de mayores y viviendas particulares.

La ciudad que más desalojados tiene

"Seguimos teniendo en torno a 2.000 personas en Talavera. Creo que somos la ciudad que más desalojados tiene en este momento en nuestro país", ha asegurado el alcalde.

Otra imagen del alcalde de Talavera durante la visita. Ayuntamiento de Talavera de la Reina

Gregorio también ha destacado la labor del Hospital General Universitario de Talavera, que ha mantenido personal sanitario durante toda la noche para atender a una población especialmente envejecida.

"Tenemos mucha gente muy mayor y ha habido un médico aquí toda la noche para que estén como si estuvieran en su casa, aunque sabemos que no lo están", ha señalado.

"Talavera está a la altura"

Por su parte, David Moreno ha definido el incendio de Burgohondo (Ávila) como "uno de los más importantes de España por número de hectáreas y de evacuados" y ha asegurado que la ciudad ha vuelto a responder ante una situación excepcional.

"Talavera es una ciudad solidaria y, una vez más, está a la altura de las circunstancias", ha afirmado.

David Moreno y José Julián Gregorio charlan con uno de los evacuados. Ayuntamiento de Talavera de la Reina

El vicealcalde ha advertido de que el comportamiento cambiante del viento continúa dificultando la evolución del incendio. "Todavía no nos han dicho qué posibilidades hay de retorno a sus viviendas. El humo sigue muy concentrado en todo el Valle del Tiétar y al otro lado de la Sierra de San Vicente parece otro mundo", ha relatado tras visitar la zona afectada.

Por ello, el Ayuntamiento mantiene preparado todo el dispositivo de acogida y continúa canalizando la ayuda que ofrecen empresas, hosteleros y particulares. "No hacen más que mostrar su apoyo para ayudar y aportar. Nosotros estamos organizando toda esa solidaridad para que llegue donde realmente hace falta", ha concluido.

"Un enorme ejemplo de solidaridad"

La presidenta de la Diputación de Toledo, Concepción Cedillo, ha visitado el recinto ferial de Talavera de la Reina acompañada por Gregorio, y los diputados provinciales, Pablo Barroso y Pedro Díaz.

Cedillo saluda a un hombre acogido en el recinto ferial de Talavera de la Reina. Diputación de Toledo

Cedillo ha recorrido las instalaciones habilitadas por el Ayuntamiento para atender a los desplazados, interesándose por su situación y trasladándoles el respaldo y la cercanía de toda la provincia de Toledo.

Durante la visita, Cedillo ha explicado que "hoy hemos querido estar junto a las personas que han tenido que abandonar sus hogares a causa de los incendios y trasladarles, en nombre de toda la provincia de Toledo, nuestro apoyo y nuestra cercanía en estos momentos tan difíciles".

La presidenta de la institución provincial también ha reconocido "la extraordinaria respuesta que ha dado Talavera de la Reina, el Ayuntamiento, junto a Protección Civil, Cruz Roja, los servicios de emergencia y cientos de vecinos, ha demostrado un enorme ejemplo de solidaridad".