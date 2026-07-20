El Ayuntamiento de Talavera acusa a la Junta de amparar hasta 10 plantas de biometano y niega que Gregorio las impulse

La controversia en torno al proyecto de instalación de una planta de biometano en Talavera de la Reina continúa intensificándose tras el cruce de declaraciones entre la Junta de Comunidades y el equipo de Gobierno municipal.

El portavoz del Gobierno local, Jesús García-Barroso, ha respondido este lunes a las afirmaciones realizadas día atrás por el delegado de la Junta de Talavera, David Gómez, quien aseguró que el Ayuntamiento remitió tres informes favorables al proyecto y acusó al alcalde, José Julián Gregorio, de "armar el Belén y luego echar la culpa a los demás".

En rueda de prensa, García-Barroso ha rechazado de forma "tajante" que el alcalde sea el promotor o impulsor de la instalación de la planta, calificando de "rotundamente falso" ese planteamiento.

Además, ha acusado a la Junta y al PSOE de mantener una actitud "irresponsable y demagógica" con el objetivo de "ocultar sus propias decisiones políticas y regulatorias".

Modelo industrial

El portavoz ha recordado que el Plan de Biometanización de Castilla-La Mancha 2024-2030, elaborado por el Gobierno regional, contempla a Talavera y su comarca como una de las zonas con mayor potencial para acoger entre cinco y diez plantas de biogás o biometano.

Por ello, considera "incomprensible" que la Junta trate ahora de desvincularse de un modelo industrial que, según ha señalado, fue diseñado por la propia Administración autonómica.

Uno de los principales puntos de discrepancia entre ambas administraciones gira en torno a los informes emitidos por el Ayuntamiento durante la tramitación ambiental del proyecto.

David Gómez defendió la pasada semana que esos tres informes municipales destacan aspectos positivos de la instalación, como la creación de empleo, los beneficios para la agricultura y la ganadería y la inexistencia de sinergias negativas para actividades empresariales o zonas residenciales.

El delegado insistió en que estos documentos forman parte del procedimiento reglado de evaluación ambiental que desarrolla la Junta.

Frente a ello, García-Barroso ha precisado que dichos informes no responden a decisiones políticas, sino que son documentos elaborados exclusivamente por técnicos municipales, con carácter preceptivo y bajo criterios estrictamente legales.

Según ha explicado, la autorización ambiental integrada corresponde a la Junta, que adopta su resolución teniendo en cuenta los informes emitidos por más de una veintena de organismos.

En ese sentido, ha defendido que impedir o modificar un informe técnico por razones políticas supondría "un disparate legal". El portavoz municipal también ha recurrido a la hemeroteca para reprochar al PSOE su cambio de postura respecto al biometano.

Así, ha recordado que en enero de 2020 la entonces alcaldesa, Tita García Élez, participó junto al presidente regional, Emiliano García-Page, en una jornada sobre el futuro del gas renovable, donde defendió el aprovechamiento energético de residuos ganaderos dentro de la economía circular.

Asimismo, ha señalado que ni el PSOE local ni la Junta presentaron alegaciones durante el periodo de información pública del proyecto, cuyo expediente administrativo se inició en febrero de 2023.

Por otra parte, García-Barroso ha asegurado que el Ayuntamiento continuará velando por la salud y la calidad de vida de los vecinos y ha informado de que se han solicitado nuevos informes a la Consejería de Sanidad, a la Confederación Hidrográfica del Tajo y a la Agencia del Agua para que evalúen distintos aspectos relacionados con la planta proyectada.

Las declaraciones del portavoz municipal llegan después de que David Gómez acusara al alcalde de cambiar de posición respecto al proyecto.

El delegado de la Junta sostuvo que el Ayuntamiento respaldó inicialmente la instalación mediante los informes remitidos a la Administración regional y recordó también que el alcalde apareció públicamente junto a representantes de empresas del sector en actos promocionales relacionados con proyectos de biometano.

Gómez afirmó además que no comprende el cambio de postura del regidor y aseguró que "es él quien ha traído esas plantas a Talavera", unas afirmaciones que el Gobierno municipal rechaza de forma categórica.