Desmantelada una banda que utilizaba vehículos de alta gama robados para asaltar comercios en Toledo y Ávila

La operación conjunta de la Guardia Civil y la Policía Nacional ha desarticulado un grupo criminal. Ministerio del Interior

La Guardia Civil y la Policía Nacional, en el marco de la Operación Roulin-Muela, que han desarrollado de forma conjunta, han desarticulado un grupo criminal especializado en la comisión de robos con fuerza en establecimientos y locales comerciales de las provincias de Toledo y Ávila.

La investigación ha permitido detener a siete personas e imputarles la presunta comisión de más de 50 hechos delictivos, entre ellos robos con fuerza en establecimientos, sustracción de vehículos, daños, hurtos en interior de vehículos, sustracción de placas de matrícula, falsificación documental y receptación.

La operación se inició el pasado 1 de abril tras registrarse varios robos con fuerza en establecimientos de la provincia de Toledo. Las primeras pesquisas permitieron identificar un patrón de actuación basado en la sustracción previa de vehículos de alta gama, que posteriormente eran utilizados para cometer los robos.

Uno de estos vehículos fue empleado en el asalto a una clínica dental de Toledo, hecho cuya difusión por redes sociales facilitó la obtención de nuevas líneas de investigación.

A medida que avanzaba la investigación, los agentes comprobaron que el grupo actuaba de forma organizada, con una clara distribución de funciones y adoptando medidas para dificultar su identificación. Además de los robos en establecimientos, sustraían vehículos, placas de matrícula y otros efectos que utilizaban para facilitar la comisión de nuevos delitos.

Entre los hechos investigados destaca el robo de un vehículo oficial de Protección Civil, empleado posteriormente en otra serie de robos con fuerza, así como la sustracción de furgonetas, quads y motocicletas en talleres mecánicos para el transporte o la posterior venta de los efectos sustraídos.

Los frutos de las pesquisas

Tras más de tres meses de investigación, los agentes localizaron el centro de operaciones del grupo en una finca rural de La Puebla de Montalbán, utilizada para ocultar vehículos sustraídos y almacenar los efectos procedentes de los robos.

Con todos los indicios sobre la mesa, se activó la fase final del operativo. Las fuerzas de seguridad desplegaron un potente dispositivo para realizar simultáneamente cuatro registros domiciliarios y el asalto a la citada finca rural, todo ello en La Puebla de Montalbán, donde se intervinieron numerosos objetos procedentes de los robos investigados, herramientas especializadas para el forzamiento de cierres, prendas utilizadas para ocultar la identidad de los autores y armas simuladas y donde se recuperaron varios vehículos y motocicletas sustraídas que ya han sido entregados a sus propietarios.

Presentados ante la autoridad judicial, se decretó el ingreso en prisión provisional y sin fianza para cuatro de los principales integrantes del grupo criminal.

Las direcciones de ambos cuerpos policiales han coincidido en señalar que el éxito de esta operación radica en la impecable coordinación y el flujo de información constante entre Guardia Civil y Policía Nacional.