El Ayuntamiento de Toledo impulsa nuevos programas del Plan Corresponsables para el cuidado de menores en verano

El Ayuntamiento de Toledo, a través de la concejalía de Asuntos Sociales, refuerza los recursos del Plan Corresponsables durante el periodo estival con el objetivo de facilitar la conciliación de la vida laboral, personal y familiar, ofreciendo nuevos servicios de atención y cuidado a menores adaptados a las necesidades de las familias toledanas.

Entre las iniciativas programadas para este verano destaca el servicio Tardes de verano en Apace, que se desarrollará en el barrio del Polígono en horario de 17:00 a 20:00 horas. Está dirigido a familias con niñas, niños y adolescentes de entre 3 y 16 años, ampliable hasta los 21 años en el caso de personas con discapacidad.

Este recurso presta una atención especial a menores con parálisis cerebral y discapacidades afines que puedan requerir apoyos específicos para participar en actividades de ocio inclusivo durante las vacaciones escolares, lo que favorece la igualdad de oportunidades y el descanso de las familias cuidadoras.

Por otro lado, el centro de mayores Ángel Rosa, en el barrio de Santa Bárbara, acogerá el programa Concilia Agosto en Igualdad, destinado a menores de entre 3 y 12 años. A través de diferentes dinámicas y talleres con perspectiva de género, este servicio pretende facilitar la conciliación familiar durante el mes de agosto.

El programa se desarrollará en dos periodos, del 3 al 14 de agosto y del 17 al 31 de agosto, pudiendo cada familia solicitar una única quincena. El horario general será de 9:00 a 14:00 horas, con posibilidad de ampliación de 8:15 a 14:45 horas para aquellas situaciones debidamente justificadas.

Para la adjudicación de plazas, el criterio preferente será la renta familiar, además de estar empadronado en Toledo. Asimismo, se aplicarán los criterios de prioridad establecidos en el Decreto 1/2026, de 5 de febrero, entre los que se incluyen mujeres víctimas de violencia de género y de otras formas de violencia contra las mujeres, familias monoparentales y monomarentales, personas con discapacidad, personas en riesgo de exclusión social, solicitantes de protección internacional o con estatuto de refugiado y unidades familiares con otras cargas de cuidados de personas dependientes.

El Ayuntamiento recuerda además que el Plan Corresponsables mantiene activo durante todo el verano el servicio de atención domiciliaria Corresponsables en Casa y Acompañad@s, destinado a facilitar el cuidado de menores en el propio domicilio cuando las familias lo necesiten.

Toda la información sobre estos recursos, así como los plazos y procedimientos de inscripción, puede consultarse en la página web del Ayuntamiento de Toledo, en el apartado de Servicios Sociales – Plan Corresponsables. Además, las novedades del área pueden seguirse a través del canal de WhatsApp Toledo es Social y del perfil de Instagram @toledoessocial.