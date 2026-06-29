Villatobas (Toledo) estrena uno de los miradores más originales de España: coronado por un avión de la Patrulla Águila

Izado de la bandera de España durante la inauguración del 'mirador del avión'.

La localidad toledana de Villatobas ha inaugurado el nuevo Mirador de la Cruz de San Andrés, un espacio público que estará presidido de forma permanente por un histórico avión CASA C-101 Aviojet, cedido por el Ejército del Aire y del Espacio tras su retirada del servicio el pasado verano.

La aeronave formó parte de la Patrulla Águila y se convierte ahora en un símbolo del estrecho vínculo que mantiene el municipio con el Escuadrón de Vigilancia Aérea número 2 (EVA 2).

La inauguración ha estado presidida por el general jefe del Sistema de Vigilancia y Control Aéreo, Eliseo Pérez, y ha contado con la asistencia de la alcaldesa de Villatobas, Gema Guerrero; del general de división Juan Francisco Sanz Díaz, jefe del Servicio Histórico y Cultural del Ejército del Aire y del Espacio; además de representantes institucionales, mandos militares, autoridades religiosas y numerosos vecinos.

Autoridades durante la inuaguración del mirador.

El acto ha incluido el descubrimiento de una placa conmemorativa, el izado de la bandera de España, un homenaje a los caídos por España y el sobrevuelo de un avión F-16 procedente de la base aérea de Torrejón, uno de los momentos más destacados de la jornada.

Durante su intervención, la alcaldesa ha asegurado que esta actuación supone "una doble transformación": la recuperación de un antiguo vertedero para convertirlo en un mirador al servicio de los vecinos y la nueva vida de un avión que, tras años de servicio en el Ejército del Aire y del Espacio, pasa a formar parte del patrimonio del municipio.

Germen en 2021

Guerrero ha recordado que el proyecto comenzó a gestarse en 2021, cuando responsables del Ejército del Aire y del Espacio visitaron Villatobas y se planteó la posibilidad de instalar una aeronave en este enclave para poner en valor la histórica relación entre el municipio y el EVA 2.

Desde entonces, el Ayuntamiento ha llevado a cabo la recuperación ambiental del entorno hasta culminar con la colocación del reactor.

Además, la alcaldesa ha destacado la importancia que Villatobas ha tenido en la historia de la vigilancia aérea española. "Nuestra localidad no se entiende sin el EVA 2", ha afirmado, recordando que en el municipio comenzó a funcionar el primer radar integrado en el sistema español de vigilancia y control del espacio aéreo, una circunstancia que ha marcado durante décadas la relación entre la población y el Ejército del Aire y del Espacio.

Con esta actuación, el Ayuntamiento culmina la transformación del Mirador de la Cruz de San Andrés en un espacio de memoria, patrimonio y convivencia que pretende preservar para las futuras generaciones una parte esencial de la historia compartida entre Villatobas y el Ejército del Aire y del Espacio.