La inclusión en 85 obras: la Diputación de Toledo inaugura una exposición realizada por artistas con síndrome de Down

Foto de familia de la inauguración de la exposición 'El Arte de Ser Parte' Diputación de Toledo

La Diputación de Toledo ha inaugurado en el centro cultural San Clemente la exposición El Arte de Ser Parte, una propuesta colectiva integrada por 85 obras realizadas por artistas con síndrome de Down que entienden la creación artística como una herramienta de expresión, transformación y diálogo con la sociedad.

El acto inaugural contó con la presencia del diputado de Cultura de la Diputación, Tomás Arribas; la delegada provincial de Bienestar Social, Rosa María Quirós; la concejala de Asuntos Sociales del Ayuntamiento de Toledo, Marisol Illescas; la presidenta de Down Toledo, Trinidad Escobar; y una de las artistas, Beatriz Caballero.

Los creadores y sus familias también participaron en la apertura de una muestra que reivindica "la capacidad del arte para generar inclusión, empatía y comunidad". Las salas de San Clemente acogen una exposición que defiende la creación artística como un espacio de autenticidad, sensibilidad y libertad.

Las 85 obras reflejan la diversidad de miradas, emociones y lenguajes de sus autores y construyen un relato colectivo que "sitúa la creatividad como una forma de participación y de presencia activa" en la sociedad.

Arribas ha subrayado que "el arte no es solo una obra que se contempla, sino una acción que se vive, que se comparte y que nos transforma" y ha señalado que la muestra "reivindica el arte como verbo: como expresión, comunicación y encuentro".

El diputado de Cultura ha reafirmado el compromiso de la institución provincial con la apertura de los espacios culturales al talento y a la diversidad. "Desde la Diputación creemos en la importancia de abrir nuestras instituciones al talento, de convertir espacios como San Clemente en lugares de diálogo, de creatividad y de oportunidades".

Asimismo, ha agradecido a los artistas "su valentía y su capacidad para invitarnos a formar parte de su lenguaje y de su mirada".

Una exposición libre e inclusiva

El Arte de Ser Parte plantea una concepción del arte alejada de la contemplación pasiva y basada en tres ideas fundamentales: expresarse, comunicarse y descubrir nuevas perspectivas sobre la realidad.

La exposición se presenta como un territorio de libertad en el que la autenticidad, la diversidad y la diferencia se convierten en valores esenciales y en el que el arte se entiende como una herramienta capaz de hermanar y humanizar.

Con esta iniciativa, la Diputación de Toledo vuelve a adherirse a la cultura abierta, accesible e inclusiva. Su apuesta favorece la participación de todos los colectivos y ofrece el Centro Cultural San Clemente como un espacio de encuentro para el talento, la creatividad y la convivencia a través del arte.

La exposición permanecerá abierta al público hasta el próximo 6 de julio en el centro cultural San Clemente, situado en la toledana plaza de Padilla. Podrá visitarse de lunes a viernes, en horario de 10:00 a 14:00 y de 16:00 a 19:00 horas; también los sábados, de 12:00 a 19:00 horas.