La Diputación de Toledo renueva su compromiso con la Real Fundación a través de un convenio de 15.000 euros

La Diputación de Toledo ha reafirmado su compromiso con la conservación, el conocimiento y la difusión del patrimonio cultural de la provincia renovando el convenio que mantiene con la Real Academia de Bellas Artes y Ciencias Históricas de Toledo (RABACHT) y que asciende a 15.000 euros.

La Junta de Gobierno de la institución provincial ha aprobado un convenio de cooperación económica con la Real Academia para apoyar el estudio y defensa del patrimonio de la provincia de Toledo, declarando además de interés provincial esta iniciativa cultural por "la relevancia y alcance de sus actividades, que superan el ámbito estrictamente local, consecuencia directa del compromiso de la Diputación por las actividades culturales institucionales, propuestas por la nueva directiva de la Real Academia", ha señalado la institución en un comunicado.

El acuerdo establece que la aportación esté destinada a financiar las actividades vinculadas a la investigación, documentación y difusión del patrimonio cultural provincial, en la dirección de una colaboración institucional que ambas entidades mantienen desde hace años con el objetivo común de proteger y poner en valor los bienes culturales de Toledo y sus municipios.

La Real Academia de Bellas Artes y Ciencias Históricas de Toledo, fundada en 1916, tiene entre sus fines el estudio, la divulgación y la defensa del patrimonio histórico y artístico de la ciudad y de toda la provincia, desarrollando trabajos de investigación, informes y publicaciones especializadas sobre estos ámbitos.

Gracias a este convenio, la Academia continuará realizando informes y labores de asesoramiento para la Diputación en cuestiones relacionadas con la conservación y protección del patrimonio cultural, además de proponer actuaciones y proyectos que contribuyan a su documentación, investigación y difusión entre la sociedad.

La colaboración también facilitará el intercambio de información sobre bienes culturales, bibliográficos y documentales, así como la realización de actividades culturales y científicas que ayuden a mejorar el conocimiento del patrimonio toledano y su importancia para el desarrollo cultural, social y económico de los municipios.

"Con esta iniciativa, la Diputación de Toledo vuelve a poner de manifiesto su compromiso con la protección del patrimonio histórico, artístico y cultural como uno de los pilares del desarrollo de la provincia, favoreciendo su conservación, estudio y divulgación para las generaciones presentes y futuras", sentencian desde la administración provincial.