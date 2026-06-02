El alcalde de Talavera de la Reina celebra las mejoras en la N-502 "sin coste" para las arcas municipales

El alcalde, José Julián Gregorio, ha visitado la obras junto al concejal de Urbanismo, Benedicto García y la concejal de Comercio, María Pilar Guerrero. Ayuntamiento

El alcalde de Talavera de la Reina, José Julián Gregorio, ha celebrado que las mejoras en el proyecto de obras de la N-502 que está llevando a cabo el Ministerio de Transporte "no le han supuesto ningún coste al Ayuntamiento".

Dentro de esas mejoras, se contempla transformar la entrada por la avenida de Portugal en una zona más amplia y moderna dotada de "dos carriles por sentido y un tercero para bus y otros vehículos", ha explicado el regidor.

Además, la propuesta del Ayuntamiento validada por el Ministerio incluye una ampliación de aceras de dicho entorno para facilitar la movilidad de los viandantes. Gregorio ha señalado que esta actuación "supone una mejora sustancial de uno de los principales accesos a Talavera desde Extremadura".

El alcalde, José Julián Gregorio, ha visitado la obras junto al concejal de Urbanismo, Benedicto García y la concejal de Comercio, María Pilar Guerrero. Ayuntamiento

A esto se suma la instalación de dos nuevos colectores en la calle Carpinteros y el paseo del Cementerio, así como la instalación de nuevos imbornales en la calle Carnicerías con Ronda del Cañillo, "que han impedido que se inunden esas zonas cuando se dan episodios de copiosas lluvias en la ciudad", ha sentenciado.