Parapléjicos lidera dos proyectos pioneros de recuperación de lesión medular y rehabilitación con realidad virtual

El Hospital Nacional de Parapléjicos de Toledo ha dado a conocer dos proyectos de investigación en los que participa y que están orientados a mejorar la rehabilitación de personas con lesión medular mediante tecnologías avanzadas: ReGAIT, centrado en la recuperación de la marcha en pacientes con lesión medular incompleta, y REHAB-IMMERSIVE, dirigido a la rehabilitación de la función motora de los miembros superiores mediante realidad virtual inmersiva.

Ambas iniciativas, financiadas por el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades y la Agencia Estatal de Investigación buscan "aportar nuevas herramientas clínicas y métricas objetivas para favorecer la recuperación funcional, optimizar los tratamientos rehabilitadores y mejorar la calidad de vida de las personas con lesión medular", ha informado este centro hospitalario dependiente del Servicio de Salud de Castilla-La Mancha (Sescam) en un comunicado.

La lesión de la médula espinal puede interrumpir la transmisión nerviosa de las vías sensoriales y motoras, lo que limita la autonomía y, en muchos casos, la capacidad de caminar de forma independiente. En pacientes con lesión medular incompleta, la rehabilitación de la marcha se apoya tradicionalmente en programas intensivos de entrenamiento sobre suelo o cinta rodante, con ayuda de fisioterapeutas, arneses de descarga de peso u ortesis.

El proyecto ReGAIT propone un nuevo enfoque de rehabilitación de la marcha mediante la integración de interfaces neuronales, sistemas robóticos motorizados de extremidades inferiores y estimulación transcutánea de la médula espinal. Su objetivo es combinar la actividad neuronal voluntaria del paciente con la asistencia robótica y la estimulación medular para favorecer mecanismos de neuroplasticidad, es decir, la capacidad del sistema nervioso para reorganizarse y adaptarse tras una lesión.

La actividad neuronal se detecta mediante una interfaz neuro-máquina compuesta por una interfaz cerebro-máquina basada en electroencefalografía y una interfaz médula espinal-máquina basada en electroespinografía. Además, el proyecto explora estrategias de estimulación transcutánea de la médula espinal para sincronizarlas con el uso de exoesqueletos de extremidades inferiores.

En el Hospital Nacional de Parapléjicos, el estudio emplea el exoesqueleto móvil H3, desarrollado por Technaid, para analizar la marcha en pacientes con lesión medular incompleta. El proyecto también trabaja en el desarrollo de nuevas métricas basadas en análisis biomecánico, sistemas inerciales, electromiografía de superficie y placas de fuerza, con el fin de obtener una evaluación objetiva de la marcha, el equilibrio y los mecanismos asociados a la recuperación funcional.

En este proyecto participa un consorcio integrado por la Universidad Miguel Hernández, responsable del desarrollo tecnológico; el Instituto Guttmann y el Hospital Nacional de Parapléjicos.

En el Hospital Nacional de Parapléjicos, la investigadora principal del proyecto es la doctora Mónica Alcobendas Maestro. Por parte de la Universidad Miguel Hernández, los investigadores principales son los doctores José María Azorín Poveda y Eduardo Iáñez, mientras que en el Institut Guttmann la investigadora principal es la doctora Hatice Kumru.

Realidad virtual para miembros superiores

El segundo proyecto, REHAB-IMMERSIVE, se centra en la rehabilitación de los miembros superiores en personas con lesión medular cervical. Más del 50% de las personas con lesión medular presentan alteraciones en la función de los miembros superiores, lo que repercute directamente en actividades básicas de la vida diaria como comer, asearse, vestirse o realizar transferencias.

El proyecto desarrolla aplicaciones virtuales inmersivas adaptadas a las necesidades de pacientes con lesión medular cervical, con el objetivo de mejorar los aspectos motores de los miembros superiores y favorecer la participación activa del paciente durante la terapia.

La realidad virtual ofrece un entorno terapéutico interactivo que puede contribuir a aumentar la motivación del paciente y su adherencia a la terapia y recoger medidas cuantitativas sobre la calidad del movimiento. Las métricas obtenidas pueden resultar útiles para valorar la evolución funcional del miembro superior y discriminar entre patrones de movimientos sanos y patológicos.

El proyecto se desarrolla de forma coordinada entre el Hospital Nacional de Parapléjicos y el Departamento de Tecnologías y Sistemas de Información de la Escuela Superior de Informática de la Universidad de Castilla-La Mancha (UCLM), en Ciudad Real. Está liderado por los doctores de la UCLM, JavierAlonso Albusac Jiménez y Carlos González Morcillo y por la responsable del laboratorio de Biomecánica y Ayudas Técnicas del Hospital de Parapléjicos, Ana de los Reyes.