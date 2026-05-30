La Junta aprueba el proyecto de Velázquez para unir el Polígono y Azucaica: un viaducto de 492 metros salvará el río Tajo

El Gobierno de Castilla-La Mancha ha aprobado el Plan Especial de Infraestructuras que permitirá crear una nueva conexión directa entre los barrios de Azucaica y el Polígono, en la ciudad de Toledo.

La Comisión regional de Ordenación Territorial y Urbanismo ha tramitado y se ha aprobado este proyecto que contempla la construcción de un vial de 2,4 kilómetros que conectará directamente dos barrios de la capital regional separados por el río Tajo.

En este sentido, el consejero de Fomento, Nacho Hernando, ha puesto de relevancia que "esta nueva infraestructura contribuirá a reforzar la cohesión territorial entre dos importantes zonas de la ciudad".

Asimismo, Hernando ha incidido en que "se trata de un proyecto estratégico para Toledo que crea una nueva conexión directa entre dos grandes barrios, reduciendo tráfico en la A‑42".

El trazado incluirá un paso bajo la línea de alta velocidad Madrid-Toledo; también prevé un viaducto de 492 metros sobre el río Tajo y una nueva glorieta de conexión con la CM-4001.

Además, el proyecto impulsado por el equipo de Gobierno de Carlos Velázquez incorpora un carril específico para movilidad sostenible, una dotación que facilitará los desplazamientos peatonales y ciclistas entre ambos barrios.

El puente que viene

El Plan Especial ha superado las distintas fases de tramitación administrativa y ha incorporado los informes favorables de los organismos competentes, incluyendo los ministerios implicados y la Dirección General de Carreteras.

Tras su aprobación definitiva, se desarrollará el proyecto constructivo que correrá a cargo del Ayuntamiento de Toledo y que concretará las soluciones técnicas y tendrá que cumplir con todos los requisitos ambientales, patrimoniales y de accesibilidad establecidos.