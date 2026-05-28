Así luce el Rosario de Cristal de la Catedral de Toledo tras su restauración: saldrá en procesión este viernes

El alcalde de Toledo, Carlos Velázquez, ha visitado este jueves la Catedral Primada para contemplar la restauración de los Misterios del Rosario de la Virgen del Sagrario, una actuación impulsada con motivo del octavo centenario de la colocación de la primera piedra de la Catedral Primada de España.

La intervención responde a un compromiso del Ayuntamiento adquirido por los actos del centenario. "Nos comprometimos a restaurar el Rosario de Cristal y hoy podemos mostrar con enorme satisfacción el resultado final de ese compromiso", ha expresado Velázquez.

Ahora, los toledanos y visitantes podrán disfrutar de esta recuperación patrimonial este viernes a partir de las 20.30 horas, en la procesión que tendrá lugar tras la celebración del triduo por el centenario de la Coronación Canónica de la Virgen del Sagrario.

Arrancará a las 19.30 horas y contará con la participación de diferentes hermandades y grupos de la ciudad, que acompañarán los misterios en un recorrido solemne.

"Saldrán todos los misterios acompañados por estandartes de distintas vírgenes de Toledo, que vienen a acompañar esta celebración, además diferentes grupos irán portando cada uno de ellos. Las personas que participan caminarán con antorchas, velas y tulipas azules, simbolizando el misterio", ha expresado el Deán de la Catedral, Juan Pedro Sánchez Gamero.

Alto valor histórico

Velázquez ha puesto en valor el alto valor histórico de los Misterios del Rosario de la Virgen del Sagrario, ya que los rosarios fueron inaugurados en el año 1924, consolidándose como un elemento singular de la tradición toledana.

"Estamos especialmente contentos porque estos rosarios se inauguraron en 1924 y forman parte de la memoria colectiva y del patrimonio sentimental de nuestra ciudad y recuperarlos es también conservar parte de lo que somos", ha asegurado.

Por último, ha hecho un llamamiento a los vecinos y visitantes a acompañar la procesión, para "contemplar esta extraordinaria obra de arte completamente restaurada, para gozo y disfrute de todos".