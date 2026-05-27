Padilla avisa: si el ramal del AVE Madrid-Lisboa se torna definitivo, estarán "en frente" para defender a Toledo

La consejera portavoz del Gobierno de Castilla-La Mancha, Esther Padilla, ha advertido que si la propuesta "provisional" de completar la línea de AVE Madrid-Lisboa con un ramal de 18 kilómetros entre Cobeja y Bargas se vuelve "definitiva", el Ejecutivo autonómico estará "en frente" para defender el paso del trazado por la ciudad de Toledo.

Padilla ha reaccionado así a la preocupación mostrada por varios colectivos ante la posibilidad de que este nuevo vial deje a la capital regional de Castilla-La Mancha y pocas horas después de que el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible haya cifrado en 354 millones de euros la previsión del coste de la licitación.

A preguntas de los periodistas durante la rueda de prensa en la que ha dado a conocer los acuerdos adoptados por el Consejo de Gobierno, la consejera ha insistido en que este ramal que coserá la línea de alta velocidad Madrid-Sevilla y la convencional Madrid-Valencia de Alcántara es "una opción provisional" que "en ningún caso va a ser sustitutoria de que Toledo siga contando con parada" en el trazado Madrid-Lisboa.

En el caso contrario, ha avisado de que si "en cualquier momento" esta situación se tornase en "definitiva", "este Gobierno estará en frente de esa posición, porque lo que defendemos es que haya parada en la ciudad de Toledo".

Impulso a la línea

Padilla también ha querido romper una lanza en favor del Gobierno de Pedro Sánchez, que ha "impulsado" este proyecto de alta velocidad después de que el Gabinete de Rajoy lo "dejase aparcado" hasta el punto de que "caducaron los informes de impacto ambiental".

"Hemos tenido discrepancias manteniendo una postura que creíamos que era la más adecuada para la ciudad de Toledo", ha reconocido la portavoz en alusión a su oposición a la opción planteada por el ministerio que dirige Óscar Puente de llevar la línea hasta la estación actual de Santa Bárbara para sentenciar que al final "el Ministerio ha escuchado" la propuesta de Castilla-La Mancha y ahora busca "impulsar su ejecución" con la licitación del ramal provisional por un lado y el encargo de un nuevo estudio, el tercero, para solventar el paso de la línea por Toledo.