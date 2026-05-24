Velázquez celebra el nuevo embarcadero del Tajo como impulso a la práctica deportiva: "Volveremos a ver piraguas"

El alcalde de Toledo, Carlos Velázquez, ha visitado este domingo el nuevo embarcadero del río Tajo, una infraestructura clave dentro del proyecto Renace Tajo, que tiene como objetivo principal recuperar la relación histórica de la ciudad con su río, mejorar el entorno natural y fomentar la práctica deportiva en condiciones de mayor accesibilidad.

Durante la visita, Velázquez ha subrayado que esta actuación supone un paso importante en la transformación del entorno fluvial de Toledo, no solo desde el punto de vista ambiental, sino también social y deportivo. En sus declaraciones, ha destacado que el nuevo embarcadero permitirá "mejorar el acceso al río, fomentar la práctica deportiva y avanzar en la inclusión de personas con discapacidad", consolidando así el Tajo como un espacio abierto a toda la ciudadanía.

El regidor ha insistido en que el proyecto es el resultado de un trabajo conjunto y sostenido en el tiempo, en el que han participado distintas entidades y colectivos. Entre ellos, ha querido reconocer la labor del Club de Piragüismo de Toledo y el apoyo del voluntariado vinculado a CaixaBank, que colabora habitualmente en iniciativas sociales y deportivas en la ciudad. Según ha señalado el alcalde, esta colaboración ha sido esencial para avanzar en la mejora del entorno y en la recuperación del uso ciudadano del río.

Embarcadero del Tajo en Toledo. Ayuntamiento Toledo

El proyecto 'Renace Tajo', que se puso en marcha hace aproximadamente seis meses, ha permitido llevar a cabo una intervención integral en las riberas del río. Entre las actuaciones más destacadas se encuentra la plantación de más de 1.300 árboles, la recuperación ambiental de la zona de Safont y la mejora de la accesibilidad y transitabilidad de los caminos junto al cauce. Estas mejoras han contribuido a transformar un espacio históricamente infrautilizado en un entorno más amable, accesible y preparado para actividades deportivas y de ocio.

Actividades deportivas

Uno de los objetivos más simbólicos del proyecto es la recuperación de la actividad náutica en el Tajo a su paso por Toledo. En este sentido, Velázquez ha señalado que la puesta en marcha del embarcadero supone "volver a ver piraguas en el río" y ofrecer la posibilidad de descubrir la ciudad desde una perspectiva completamente diferente, desde el propio cauce del río. Esta visión busca reforzar la identidad de Toledo como ciudad vinculada a su entorno natural y patrimonial.

Por su parte, Sira Villarino, presidenta del Club de Piragüismo de Toledo, ha valorado de forma muy positiva la entrada en funcionamiento del nuevo embarcadero, calificándolo como un "avance para Toledo y también para el club". Según ha explicado, esta infraestructura supone una mejora significativa tanto en la promoción del deporte como en la recuperación ambiental del río y sus riberas.

El club cuenta actualmente con alrededor de 40 miembros, aunque cada año pasan por sus instalaciones entre 1.500 y 2.000 personas, lo que refleja su papel como entidad deportiva de referencia en la ciudad. Villarino ha destacado especialmente el impacto del nuevo embarcadero en términos de accesibilidad, subrayando que ahora las personas con discapacidad pueden acceder al río de una forma mucho más sencilla, segura y autónoma. "Ya no tenemos que pisar barro ni arrastrarnos; es muy fácil hacer uso del embarcadero", ha señalado, destacando el salto cualitativo que supone para la práctica del piragüismo adaptado.

Nuevo embarcadero del Tajo en Toledo. Ayuntamiento Toledo

La presidenta del club también ha trasladado la satisfacción general de los miembros de la entidad, que han recibido la infraestructura con entusiasmo al mejorar notablemente las condiciones de entrenamiento y participación. En su opinión, el nuevo espacio permitirá ampliar las actividades y reforzar la presencia del piragüismo en la ciudad.

Desde el Ayuntamiento de Toledo se ha reiterado la voluntad de seguir impulsando iniciativas vinculadas al río Tajo, con el objetivo de abrir aún más este espacio natural a la ciudadanía. El alcalde ha afirmado que el propósito es que cualquier persona interesada pueda conocer el río desde dentro y disfrutar de actividades en piragua, reforzando así la conexión entre la ciudad y su entorno fluvial.

Nuevo embarcadero del Tajo en Toledo. Ayuntamiento Toledo

Además, está previsto que en los próximos meses comiencen a organizarse nuevos eventos deportivos y actividades relacionadas con el piragüismo, lo que contribuirá a normalizar de nuevo la presencia de embarcaciones en el Tajo a su paso por Toledo y a consolidar el río como un eje central de la vida deportiva, ambiental y social de la ciudad.