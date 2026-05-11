Las 2.500 sillas para ver el Corpus de Toledo salen a la venta el 26 de mayo: este es el precio y cómo adquirirlas
La venta presencial será en el quiosco de la plaza de Zocodover. Costarán 11 euros y 11,60 las compradas por internet.
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El próximo martes, 26 de mayo, comenzará la venta de entradas para las sillas instaladas con motivo de la celebración del Corpus Christi, una de las festividades más emblemáticas de la ciudad.
Como en años anteriores, los ciudadanos podrán adquirir sus localidades tanto de manera presencial como online. La venta presencial se realizará en el quiosco de la plaza de Zocodover, mientras que la venta online estará habilitada a través de la plataforma www.toledoentradas.com
El precio de las sillas será de 11 euros para las adquiridas presencialmente y de 11,60 euros para las compras realizadas por internet.
El horario de venta será de 10:00 a 13:30 horas y permanecerá activo hasta el día previo a la celebración del Corpus Christi, que se celebra el jueves 4 de junio.
En total, saldrán a la venta 2.500 sillas distribuidas a lo largo del recorrido procesional, con el objetivo de facilitar a toledanos y visitantes el disfrute de esta tradicional celebración declarada Fiesta de Interés Turístico Internacional.