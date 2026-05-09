La Junta presume de éxito contra la despoblación: una comarca toledana gana medio millar de vecinos desde 2021

La comarca de la Sierra de San Vicente, en el noroeste de la provincia de Toledo, muestra un saldo poblacional positivo de más de medio millar de vecinos desde 2021, fecha de la entrada en vigor de la ley de medidas contra la despoblación que impulsó el Gobierno de Castilla-La Mancha.

Según ha explicado el delegado de la Junta de Comunidades en Toledo, Álvaro Gutiérrez, estos datos "reflejan lo acertado de las medidas contra la despoblación y el apoyo a las zonas rurales" que impulsa el Ejecutivo autonómico.

Gutiérrez se ha felicitado por haber "revertido la curva del saldo migratorio demográfico que había antes de que hiciéramos la ley", una tendencia entonces negativa. Desde entonces, alrededor de 540 personas "se han ido a vivir" a los pueblos de la comarca de la Sierra de San Vicente.

"No solo reivindicamos el derecho a vivir en el mundo rural sino que lo defendemos luchando por garantizar la igualdad de oportunidades en nuestros pueblos", ha dicho Gutiérrez. El representante del Gobierno de Emiliano García-Page ha insistido en que la equidad "es la mejor manera de fijar y aumentar población".

La toledana Sierra de San Vicente es una comarca categorizada, según la normativa autonómica, como de intensa despoblación. Frente a esta realidad, el también alcalde de Escalona ha subrayado "el apoyo y la ayuda del Gobierno de Castilla-La Mancha con sus pueblos", un esfuerzo que se concreta en diferentes "medidas económicas, sociales y tributarias".

Otras medidas que fijan población

En la misma línea, el delegado de la Junta también ha resaltado la importancia del Plan Corresponsables, una propuesta que en esta franja de la geografía toledana ha aportado 1,2 millones de euros en los últimos cinco años para mejorar la conciliación.

Centenares de niños han participado en las actividades que se incluyen en un programa "que ha permitido e impulsado la conciliación laboral y familiar a sus progenitores, así como la creación de puestos de trabajo", ha comentado.

Gutiérrez ha participado este sábado en el acto inaugural de la séptima edición del Encuentro Comarcal de Igualdad de la Sierra de San Vicente, un evento que organiza el Consejo Comarcal de Igualdad de la comarca y se celebra en la localidad de Nombela.

De esta entidad, el delegado provincial ha destacado el "gran dinamismo, compromiso e influencia" que disfruta; además, les ha felicitado por haber sabido "concitar la unión de ayuntamientos y asociaciones de mujeres en torno a un objetivo común e irrenunciable como es, también en los pueblos, la igualdad".