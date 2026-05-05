Toledo tendrá finalmente puente en el Corpus: el Consejo Escolar vota que el 5 de junio sea día no lectivo en vez del 17

El Consejo Escolar de Toledo, reunido de forma extraordinaria este martes en el colegio Europa, ha aprobado por mayoría fijar el 5 de junio como día no lectivo, y segundo festivo local, en lugar del 17 de junio. La medida, adoptada en la reunión presidida por el concejal de Educación, Daniel Morcillo (Vox), oficializa un puente de cuatro días con motivo del Corpus Christi, la semana grande de la capital regional, para docentes y alumnos.

Al ser el jueves 4 festivo en toda Castilla-La Mancha, esta decisión permite encadenar cuatro jornadas de descanso para el segundo ciclo de Infantil, Primaria y Secundaria. Las escuelas infantiles (0-3 años) quedan fuera de este ajuste, según ha precisado el edil.

La propuesta ha obtenido 23 votos a favor, incluyendo a los grupos municipales de PSOE e IU. Se han registrado tres abstenciones (una de escuelas infantiles y dos de la Delegación Provincial de Educación) y un único voto en contra del AMPA del instituto Carlos III, quienes criticaron que los sindicatos "no han hablado con ellos" y cuestionaron el impacto "real" de la medida en la conciliación familiar.

El concejal de Educación, Daniel Morcillo, a la derecha, ha presidido el acto.

Las cinco organizaciones sindicales han mostrado unidad en la defensa de este cambio. La representante de CCOO ha celebrado la decisión al considerar que "siempre hay que mirar por la conciliación de las personas que forman parte de la comunidad educativa. Poder hacer un puente a lo largo del curso es lo que más satisface a la demanda de todo el mundo".

Desde CSIF se ha recordado que el sindicato ya solicitó esta medida en la Junta de Personal el 29 de enero y el 23 de febrero, con el fin de "trasladar el malestar del profesorado y de los padres" ante la planificación anterior. Por su parte, STE ha subrayado que "todas las organizaciones sindicales quedamos en ello", reforzando el consenso del bloque docente.

La jefa de Planificación Educativa y Centros de la Delegación de Educación ha tomado la palabra.

ANPE Toledo ha recalcado que solicitó la convocatoria de una reunión extraordinaria del Consejo Escolar y ha indicado que el acuerdo será trasladado a la Dirección General de Innovación Educativa "para que la modificación se haga efectiva lo antes posible".

Cristina Tejero, jefa de Planificación Educativa y Centros, ha asistido en representación de la Delegación Provincial de Educación junto a un inspector educativo. Desde esta institución se ha señalado que la decisión responde a la "petición de los docentes para tener un día no lectivo más". Inicialmente, la Consejería había declarado el 17 de junio como no lectivo, pero finalmente ese día sí habrá clase para compensar que la segunda fiesta local (fijada el 26 de noviembre) corresponde ya al curso 2026/2027.

El concejal del área, Daniel Morcillo, ha expresado su satisfacción por el cambio, aunque ha criticado las formas de la administración regional. "Me parece acertado el cambio; era la propuesta que llevamos al Consejo Escolar Municipal al comienzo de curso. El problema es que la Delegación decía que no era posible asignar a este curso ese día no lectivo. Por las presiones de los sindicatos, la Consejería aceptó ponerlo, pero lo hizo sin consultarnos ni comunicárnoslo".

Con esta rectificación, el curso escolar en Toledo capital no terminará un día antes, sino que mantendrá su fecha de cierre el 17 de junio, permitiendo a la comunidad educativa disfrutar del descanso del 4 al 7 de junio durante la festividad más emblemática de la ciudad.