Toledo redistribuye los puestos el Día del Valle para evitar aglomeraciones y garantizar la seguridad

El Ayuntamiento de Toledo ha preparado un dispositivo especial de seguridad, movilidad y limpieza para el Día del Valle, que tienen como principal objetivo "evitar aglomeraciones y garantizar la seguridad".

La primera de las novedades es que habrá una nueva distribución de los 51 puestos que ocuparán una mayor extensión en toda la ronda del Valle, generando "una zona más amplia". Además, los puestos de las formaciones políticas se trasladarán a la zona de los merenderos, al igual que los puestos de las entidades sociales, como Down Toledo y de los clubes deportivos, como el Balonmano Imperial y el Toledo FS. Y también se liberará el entorno de la ermita.

De esta forma, se garantiza la seguridad en los momentos de máxima afluencia creando "un paso seguro, directo y libre en ambos sentidos, controlado por la Policía Local, para permitir el acceso a la ermita, a la procesión y a otras zonas del Valle".

Otra de las novedades es que los puestos en la zona de la romería se ubicarán en la ladera interna de la Ronda del Valle, junto al talud, liberando la acera y la vista panorámica. Y se amplía el horario de los puestos, que podrán permanecer abiertos el día 30 hasta las 2.30 y el 1 de mayo hasta las 23 horas.

Seguridad y movilidad

Por segundo año, se prohíbe introducir envases de vidrio en la romería y la Policía Local controlará el cumplimiento de esta medida. El objetivo es "evitar que los envases de vidrio acaben en los rodaderos del Valle, garantizar la seguridad y evitar que se produzcan cortes o heridas a consecuencia de la rotura del vidrio".

También se prohíbe el encendido de fuego en el paraje del Valle para proteger el entorno natural, el abandono o vertido de cualquier tipo de residuo fuera de los contenedores y la instalación de elementos reproductores de sonido fuera de los límites permitidos.

En cuanto al tráfico, desde las 9 horas del 30 de abril hasta las 2 horas del 2 de mayo se cortará el acceso a la carretera del Valle desde el Puente de Alcántara y la bajada desde el Parador Nacional de Turismo y desde el cruce con la subida a la carretera de Cobisa.

La parada de autobuses se situará a la altura del Hotel los Cigarrales, en la bifurcación de la Carretera del Valle con la subida a Cobisa.

El estacionamiento de vehículos particulares se verá muy restringido, por lo que se recomienda el acceso en transporte público. El día 1 de mayo, entre las 8 y las 22 horas se habilitará estacionamiento en los viales de la finca conocida como La Sisla, situada en la carretera a Cobisa, respetando el uso y acceso de los vecinos.

Los vehículos que transporten personas con movilidad reducida y dispongan de tarjeta de accesibilidad podrán acceder a un número limitado de plazas de estacionamiento en las proximidades de la ermita, entrando por el Puente de Alcántara. Y se habilitarán plazas en la carretera accediendo por el cruce de la carretera de Cobisa.

Por otro lado, se ha puesto en marcha un servicio especial de autobuses urbanos, con líneas al Valle desde Zocodover, Buenavista y el Polígono, con una frecuencia de 30 minutos.

30 de abril

- Desde Zocodover: de 20 a 3 horas.

- Desde el Polígono: de 20.20 a 3 horas.

- Desde Buenavista: de 20.15 a 3 horas

1 de mayo

- Desde Zocodover: de 8.30 a 21 horas.

- Desde el Polígono: de 8.20 a 21 horas.

- Desde Buenavista: de 8.15 a 21 horas

Servicio de limpieza

Por último, el Ayuntamiento de Toledo ha reforzado el servicio de limpieza, para que se encuentre en las mejores condiciones posibles. Se instalarán seis contenedores más, hasta llegar hasta los 56 contenedores de 800 y 240 litros en la carretera del Valle y en el interior de las zonas con mayor concentración de público. Y habrá seis puntos específicos de contenedores de reciclaje de papel y envases.

El 1 de mayo, desde las 6 de la mañana, se realizará una limpieza intensiva con seis peones de limpieza, dos barredoras y tres sopladoras. Por la tarde, se reforzará el dispositivo con una patrulla de limpieza.

Entre el 2 y el 5 se hará una limpieza integral en toda la zona del Valle para limpiar todos los restos que hayan podido quedar después de la romería.

"El Ayuntamiento hace un llamamiento al civismo de todos los toledanos, para que cuiden y respeten este entorno natural, y que, tras la celebración, esté lo mejor posible", han expresado desde el Consistorio.