Los senadores del PP de Toledo denuncian que Sánchez y Puente tienen "abandonada" a la provincia de Toledo

Los senadores del Partido Popular por la provincia de Toledo, Vicente Tirado, Carmen Riolobos, Israel Pérez y Miguel Ángel de la Rosa, han denunciado el abandono que sufre la provincia en materia de infraestructuras por parte del Gobierno de Pedro Sánchez, señalando la falta de inversiones en proyectos esenciales para su desarrollo.

En concreto, han alertado de la paralización y falta de inversión en infraestructuras clave como el AVE a Talavera de la Reina, los accesos a la ciudad de Toledo, el carril central en la A-42 y la situación de la A-5. A su juicio, la provincia "no puede seguir soportando promesas incumplidas y retrasos injustificados" mientras el Ejecutivo central incrementa la recaudación sin traducirla en mejoras reales.

Tirado ha subrayado que "Sánchez tiene abandonadas las infraestructuras de la provincia", recordando que sigue sin ejecutarse el tercer carril hacia el barrio de Santa María de Benquerencia, una actuación que considera imprescindible y que acumula retrasos injustificados. También ha lamentado que el puente proyectado al final de este barrio continúe sin desarrollarse.

"Desde que Sánchez es presidente se han recaudado 180.000 millones de euros más y, sin embargo, las infraestructuras están cada vez peor. No se puede pagar más para tener peores servicios", ha afirmado el parlamentario nacional, insistiendo en que no basta con advertir del mal estado del firme, sino que es necesario actuar para garantizar infraestructuras dignas.

Falta de compromiso con la provincia

Por su parte, Riolobos ha denunciado que, pese a los 140.000 millones de euros procedentes de la Unión Europea y a la elevada recaudación fiscal, "la inversión para el AVE de Talavera es cero". En este sentido, ha criticado que la ciudad continúe con "una estación del siglo XIX tras ocho años de Gobierno de Sánchez" y ha recordado el compromiso del ministro Puente de que estaría listo en 2030, lo que considera inalcanzable con el ritmo actual.

Igualmente, De la Rosa ha incidido en que la situación de la A-42 refleja claramente el abandono de las infraestructuras en la provincia, responsabilizando directamente al Gobierno de Sánchez de la falta de actuaciones y del peligro que supone para los usuarios, mientras el carril central sigue sin llegar.

Por último, Israel Pérez ha puesto el foco en la A-5, denunciando su mal estado, la ausencia de avances en el carril central y la negativa a establecer la gratuidad de la R-5 como alternativa durante las obras, una medida que considera necesaria para minimizar el impacto en los usuarios.

España necesita un cambio

Los senadores del Partido Popular han coincidido en reclamar un cambio urgente en la política de infraestructuras para la provincia de Toledo, insistiendo en que la falta de inversiones está afectando directamente a la movilidad, la seguridad y el desarrollo económico.

"Toledo no puede seguir siendo una provincia olvidada. Es el momento de pasar de los anuncios a los hechos y garantizar infraestructuras a la altura de lo que merecen nuestros ciudadanos", han remarcado los senadores, quienes han defendido la necesidad de un cambio político en España liderado por Alberto Núñez Feijóo y el Partido Popular.