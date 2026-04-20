La reforma de la estación de autobuses de Toledo terminará en 2026 para mejorar el servicio a 3 millones de viajeros

La presidenta de la Diputación, Conchi Cedillo, el alcalde de Toledo, Carlos Velázquez, y el consejero de Fomento de Castilla-La Mancha, Nacho Hernando, han sellado la alianza interadministrativa en el Salón Rico del Corral de Don Diego, símbolo de cooperación administrativa.

La reforma de la estación de autobuses de Toledo se ejecutará este año con un presupuesto ligeramente superior a un millón de euros para recuperar un edificio que presta servicio a tres millones de usuarios al año, sin contar a quienes lo usan exclusivamente para el transporte urbano.

Así lo ha asegurado este lunes el alcalde, Carlos Velázquez, durante la firma de un convenio a tres bandas para financiar la actuación junto al consejero de Fomento del Gobierno de Castilla-La Mancha, Nacho Hernando, y la presidenta de la Diputación provincial, Conchi Cedillo.

El acuerdo se ha escenificado en el Salón Rico del Corral de Don Diego —cuya restauración desarrolló el Consorcio de la Ciudad de Toledo, organismo con representación de las cuatro administraciones— como símbolo de consenso y acuerdo tras más de un año de negociaciones.

La empresa privada Tecnologías y Soluciones Urbanas está redactando, con un presupuesto próximo a los 18.000 euros, el proyecto de ejecución de las obras.

Se presentará en un plazo máximo de 15 días, ha garantizado el alcalde, para después sacarlo a licitación de forma inmediata. Será en mayo, por tanto, cuando se convoque el concurso, por lo que las obras empezarán previsiblemente en verano.

La actuación contempla la sustitución de las escaleras mecánicas, el sistema de climatización y un "lavado de cara" integral al edificio, incluyendo los aseos y las distintas dependencias, con el objetivo de tener una estación adecuada a las necesidades de una ciudad moderna, indica el concejal de Movilidad, Iñaki Jiménez.

El edil se muestra "satisfecho" tras la firma de este acuerdo a tres bandas para financiar la actuación a partes iguales, por lo que cada administración aportará más de 350.000 euros.

El alcalde, el consejero y la presidenta provincial no han ofrecido más detalles sobre los pormenores del acuerdo, aunque han destacado las bondades de la alianza entre instituciones y la relevancia de que estas estén al servicio de las necesidades de los ciudadanos.

"La política útil", ha mencionado Nacho Hernando, quien también ha enfatizado que las tres administraciones, pese al distinto color político —una del PSOE (Junta) y dos encabezadas por el PP tras un pacto con Vox (Ayuntamiento y Diputación)—, han demostrado tener "la sana ambición de que Toledo siga haciendo historia", como ya lo hizo en su pasado.

El regidor municipal ha defendido el "clima de entendimiento" que ha propiciado llegar a esta firma, el cual "hace unos meses podría haber sido imposible", poniendo el foco en la voluntad para superar las dificultades.

"Una discrepancia jurídica a veces se solventa y no podíamos hacer que terminara en los tribunales", ha subrayado Velázquez, quien ha señalado que esta actitud ha tenido consecuencias "muy claras y directas" en la firma de este convenio, que pone de manifiesto "la utilidad de las administraciones" y es un "perfecto ejemplo" de cómo la política se pone al servicio de los ciudadanos.

Hernando ha evidenciado que no alcanzar este acuerdo hubiese sido una "pésima noticia" para la ciudad y los usuarios de las instalaciones, especialmente porque perjudicaría a quienes utilizan el transporte público, el más "asequible".

Alejados de "la trinchera"

El consejero ha insistido en que esta jornada supone "un día de celebración" y "de orgullo", convencido de que la política tiene que servir para solucionar los problemas de la gente "incluso en momentos en los que parece que computa más a favor del marcador el insulto o la mera trinchera".

"En Toledo y en Castilla-La Mancha estamos ejerciendo completamente lo contrario", ha añadido Nacho Hernando, que ha valorado que se haya llegado "a buen puerto" a pesar de las dificultades técnicas y jurídicas.

También ha celebrado que las tres administraciones implicadas se hayan puesto de acuerdo para recuperar este espacio, que ya fue remodelado en su parte exterior por la anterior Corporación municipal y que ahora ha vuelto a aliar a Junta, Ayuntamiento y Diputación.

Asimismo, ha destacado que las negociaciones se iniciaron la pasada legislatura, aunque el convenio se haya suscrito este año. "La política en España tiene que ser esto: diálogo, consenso y acuerdos", ha insistido, añadiendo que Toledo no solo tiene un pasado de consenso, sino también un presente y un futuro en esta línea.

"Nos encontramos con personas en las administraciones que tienen la sana ambición de que Toledo siga haciendo historia (...) y la sana ambición de mejorar", ha destacado.

"Punto de cohesión de muchos pueblos"

La presidenta provincial ha enfatizado la importancia de este servicio para miles de usuarios de los pueblos de la provincia, que utilizan mayoritariamente las instalaciones para venir a trabajar, estudiar, ir al médico o disfrutar del ocio de la capital provincial y regional.

La estación, ha dicho, es "un punto de cohesión diario para muchos pueblos" y su "principal vínculo con la ciudad, la provincia y toda España".

La infraestructura "arrastraba deficiencias importantes" y necesitaba una actuación decidida para ponerse al día, modernizarla, hacerla más funcional y ofrecer mejor servicio a los usuarios, ha admitido.

Cedillo ha recalcado que "una buena red de conexiones es fundamental" para el desarrollo de los municipios, fijar población y garantizar "que vivir en un pueblo no suponga ninguna desventaja", siendo el transporte público una "herramienta clave para apoyar al medio rural, facilitar el acceso a servicios básicos y generar oportunidades".