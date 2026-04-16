La Diputación de Toledo pedirá un crédito de más de dos millones para comprar la Escuela de Enfermería

La presidenta Conchi Cedillo ha visitado la residencia universitaria Santa María de la Cabeza, ubicada en el Casco histórico de Toledo ciudad.

El Gobierno de la Diputación de Toledo da un paso definitivo para la adquisición de la antigua Escuela de Enfermería como nueva residencia de estudiantes. Tras formalizar el pago de la señal en marzo, la institución someterá este viernes a Pleno una modificación presupuestaria para solicitar un crédito extraordinario superior a los dos millones de euros.

Esta partida permitirá completar la compra del edificio a la Tesorería General de la Seguridad Social, una propiedad de la que la institución provincial ya posee las llaves.

El trámite es el requisito previo para desarrollar "un proyecto estratégico impulsado por el equipo de Gobierno" presidido por Conchi Cedillo para dar respuesta a la "creciente demanda" de plazas de alojamiento de los "estudiantes de la provincia", informan en un comunicado de prensa.

La iniciativa busca reactivar el barrio de Palomarejos, afectado por el cese de actividad del Hospital Virgen de la Salud en 2021. Aunque el alcalde de Toledo, Carlos Velázquez, ha liderado la propuesta, la Diputación asumirá la inversión al ser un servicio de ámbito provincial para estudiantes de los pueblos del entorno.

Con la apertura de este alojamiento, se prevé la llegada de 200 residentes que generen negocio en los comercios y restaurantes del entorno. La ubicación facilitará el acceso al campus de la Fábrica de Armas de la UCLM, situado a 15 minutos a pie.

Las críticas del PSOE

La Diputación argumenta que el plan responde a las "necesidades reales de los ciudadanos de la provincia" ante la falta de oferta pública de alojamiento.

Según señala la institución, actualmente "el 90 % de los usuarios" de la residencia Santa María de la Cabeza, de su propiedad, proceden de la provincia. En concreto, detalla que "más del 70% pertenecen a Talavera de la Reina y su comarca, siendo más del 50% de los residentes de la propia ciudad".

Con estos datos, el Gobierno provincial responde a las críticas de la portavoz socialista, Tita García, quien meses atrás cuestionó que la Diputación financiara un proyecto que, a su juicio, debería ejecutar el Ayuntamiento de la capital.

La administración provincial asume más de la mitad del coste del servicio para ofrecer precios de 393 euros en habitación doble y 442 euros en individual.

Según el equipo de Gobierno de Conchi Cedillo, este proyecto garantiza la "igualdad de oportunidades para los jóvenes, independientemente de su procedencia".

Con "los informes técnicos ya favorables", la rehabilitación comenzará en cuanto finalice la fase administrativa, recuperando un edificio en desuso para facilitar el acceso a la universidad en "condiciones accesibles", afirman en el comunicado.