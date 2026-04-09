Nuevos problemas en la recogida de basura de Talavera de la Reina por la avería simultánea de cinco camiones

Imagen de uno de los camiones de recogida de Talavera de la Reina.

Nuevo contratiempo en el servicio de recogida de basuras de Talavera de la Reina. Apenas tres semanas después de que se produjera un episodio de acumulación de residuos en la vía pública por un parón de cuatro días en la retirada de los desperdicios, el Ayuntamiento ha avanzado que "previsiblemente" se producirán nuevas incidencias por la avería de cinco de los camiones con los que cuenta el Servicio de Recogida de Basuras Municipal.

Concretamente, estos problemas afectan a media decena de vehículos de carga lateral, una "situación anómala" que en palabras del concejal de Urbanismo y Limpieza Viaria, Benedicto García, podría repercutir en el funcionamiento del sistema durante los próximos días en la capital.

Para poder llegar a una solución "a la mayor brevedad posible", García ha apuntado que desde su departamento están trabajando con mecánicos propios y externos en la reparación de los camiones.

Del mismo modo, ha explicado que reforzarán el servicio de recogida con personal de limpieza viaria y del servicio de recogida de residuos "a fin de minimizar las molestias a los vecinos".

Investigación de las causas

García también ha señalado que los servicios técnicos han abierto una investigación para evaluar las causas que han provocado estas averías "a fin de poder evitar de que se vuelvan a repetir".

Y es que esta no es la primera vez que los talaveranos sufren problemas en la recogida de basura por este motivo. En el capítulo de hace tres semanas, el concejal también apuntó a problemas mecánicos de los vehículos como razón principal de la interrupción en el servicio de basuras.

Sin embargo, tanto los partidos de la oposición como los sindicatos han ido más allá en apuntar al "abandono del servicio" como foco principal de una situación que se repite cada ciertos meses.

El pasado mes de noviembre, tras otro capítulo similar, CCOO, UGT y STAS denunciaban que el Servicio de Recogida de Basuras Municipal funciona "con una plantilla claramente deficiente", que redunda en "sobrecargas continuas, retrasos en la prestación del servicio y un deterioro evidente en la calidad de la recogida".

Respecto a los medios técnicos, lamentaban que el número de camiones fuese "totalmente insuficiente e insignificante" respecto al volumen de residuos que genera una ciudad de 85.000 habitantes y que los los "pocos vehículos activos" presentan "averías frecuentes y un mantenimiento inadecuado".

Una tesis, la del "flagrante abandono" a la que también se han unido durante estos meses los dos partidos de la oposición, PSOE e IU.

Llegada de nuevos vehículos

Por su parte, Benedicto García ha apuntado que la próxima semana, la flota de camiones municipales se verá reforzada con la llegada de un nuevo vehículo de carga lateral en régimen de alquiler, mientras que durante el mes de mayo esperan que se les entreguen los otros dos camiones que han sido adquiridos.