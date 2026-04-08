Núñez denuncia la "elevada recaudación" de los gobiernos de Sánchez y Page: "Impacta en las familias de la región"

El presidente del Partido Popular de Castilla-La Mancha, Paco Núñez, ha denunciado que la "elevada recaudación" de los gobiernos socialistas de Pedro Sánchez y Emiliano García-Page "impacta en la economía de las familias de la región".

Así lo ha expresado Núñez desde Talavera de la Reina, acompañado del vicesecretario de Coordinación Autonómica y Local del PP, Elías Bendodo, y el alcalde de la ciudad, José Julián Gregorio. Durante su intervención ha destacado que "el dato de recaudación de IRPF es tremendo" y en Castilla-La Mancha "el Gobierno de Page recaudó más de 1.000 millones de euros extra sobre lo previsto como consecuencia de la inflación".

"Castilla-La Mancha se ha convertido en un infierno fiscal. Es una de las comunidades que más tarda en dejar de pagar impuestos para el gobierno y empezar a generar dinero propio", ha lamentado.

Además, ha alertado que el esfuerzo fiscal en la región es "especialmente elevado" en relación con la renta de los ciudadanos, lo que sitúa a Castilla-La Mancha "entre las autonomías con mayor carga fiscal relativa".

"Jamás se ha recaudado tanto por parte de un gobierno ni en España ni en Castilla-La Mancha. Esta situación no se traduce en una mejora de las condiciones de vida porque las familias tienen cada vez más dificultades para llegar al final de mes", ha explicado.

Según el 'popular', "hoy las familias en la región son más pobres que hace 10 años, ya que pagan más impuestos que nunca, tienen menos servicios y una dificultad extrema para hacer la cesta de la compra".

Por último, se ha referido a los datos de la Red Europea de Lucha contra la Pobreza, indicado que "el 51,5 % de las familias no pueden llegar a final de mes, el 41 % de los menores de 18 viven en exclusión social y el 34 % de las familias viven en el umbral de la pobreza".

De su lado, el diputado del Partido Popular en las Cortes regionales, José Antonio Martín-Buro, ha recriminado a Page que, "a pesar de batir récord de recaudación, ese dinero no repercuta en las personas más vulnerables".

"Castigo del Gobierno"

Por su parte, el vicesecretario nacional del PP, Elías Bendodo, ha lamentado el "castigo y olvido" del Gobierno de Pedro Sánchez hacia Talavera de la Reina. Ha criticado que el municipio "todavía sigue esperando el informe del Ministerio de Cultura sobre el Puente Viejo, cuyo derrumbe ya ha cumplido un año".

Para Bendodo, se trata de un "doble castigo", por un lado "del Ejecutivo de Sánchez y por otro del Gobierno de Page".

"Estamos en abril, no tenemos noticias ni del informe ni de la cantidad presupuestaria que va a destinar el Gobierno de España para la actuación en el Puente Viejo. Tenemos un gobierno autonómico y nacional que se olvida de Talavera de la Reina", ha criticado.

Y ha recordado que Talavera de la Reina fue una de las "más afectadas" por las lluvias, por lo que el presidente regional del PP, Paco Núñez, pidió la activación del fondo de emergencia de 36 millones de euros.

En contraposición, ha destacado la gestión de José Julián Gregorio como alcalde en la ciudad, donde "se nota el cambio", poniendo en valor el superávit registrado en el Consistorio en 2025. Y ha augurado que "si hoy hubiera elecciones en Castilla-La Mancha, Paco Núñez sería presidente autonómico".