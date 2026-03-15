La Primitiva da un alegrón de más de 41.000 euros a un acertante en Villacañas (Toledo)

Administración de loterías número 1 de Villacañas (Toledo). Foto: Loterías y Apuestas del Estado.

El sorteo de La Primitiva ha dejado un premio de 41.654 euros a un acertante cuyo boleto ha sido validado en Villacañas (Toledo). Se trata de uno de los seis agraciados de segunda categoría, con cinco aciertos y el complementario.

Así ha informado Loterías y Apuestas del Estado, que ha detallado que el cupón ha sido sellado en la administración de loterías número 1 de la localidad toledana.

Los otros cinco acertantes han validado su boleto en Tarragona, Madrid, Burgos, Alcolea (Córdoba) y Castril de la Peña (Granada).

Número

La combinación ganadora del sorteo ha sido 16-12-01-45-07-24, con el 25 como complementario y el 4 como reintegro, mientras que el Joker ha sido 6383976.

No ha habido acertantes de categoría especial (seis aciertos y el reintegro), ni de primera categoría (seis aciertos), por lo que se acumula un bote que hace que en el próximo sorteo un único acertante pueda ganar 126,5 millones de euros, el más alto de la historia de la Primitiva.