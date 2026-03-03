Toledo recuperará San Juan de Dios como residencia y centro de día y el edificio de RNE será para viviendas de residentes

El alcalde de Toledo, Carlos Velázquez, ha anunciado este martes una decisión estratégica para el patrimonio y el bienestar social de la ciudad. Concretamente, ha señalado que, dentro del proyecto ‘Toledo Emerge’, “queremos que el edificio de San Juan de Dios recupere su uso asistencial para albergar un centro de día”, ha informado el Gobierno municipal en un comunicado de prensa.

De este modo, se descartaría su reconversión en hotel, un proyecto que había despertado fuertes críticas vecinales y sociales.

Así lo ha indicado el regidor durante su intervención en el desayuno informativo de La Tribuna de Toledo, lo que supone “un giro en la planificación patrimonial del Casco Histórico, respondiendo a una demanda histórica de los colectivos vecinales y garantizando la compatibilidad con el uso hostelero mediante la tramitación del Plan Especial de Reforma Interior”.

En este sentido, Velázquez ha explicado que esta decisión permitirá, a su vez, dar un nuevo destino al antiguo edificio de Radio Nacional de España en el paseo de San Cristóbal. “Garantizando el servicio asistencial en San Juan de Dios, el edificio de RNE se convertirá en nuevas viviendas para residentes en el Casco Histórico, un proyecto para el cual la Empresa Municipal del Suelo y la Vivienda (EMV) ya ha recibido el encargo de realizar los estudios y análisis previos necesarios”.

El regidor ha incidido en la necesidad de apostar por las políticas de vivienda que buscan revertir el éxodo de jóvenes toledanos. “Queremos que todo toledano que quiera vivir en Toledo pueda hacerlo; no es una frase vacía, es una necesidad tras 30 años de pérdida de población hacia los municipios del alfoz", ha asegurado.

Por otro lado, también se ha referido a la candidatura de Toledo como Capital Europea de la Cultura en el año 2031, y ha mostrado su optimismo ante el examen del próximo 12 de marzo, asegurando que Toledo ha recuperado "la influencia y la autoestima" necesarias para competir con las mejores ciudades de España.

"Estamos ante un proyecto de ciudad que no tiene vuelta atrás; Toledo vuelve a ser pionera, vuelve a ser luz para Europa y, sobre todo, vuelve a ser una ciudad que cumple con sus vecinos", ha señalado.