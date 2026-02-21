Toledo se une en defensa del Valle: unas "200 personas" exigen proteger su esencia natural y no 'urbanizar'

Toledo ha vuelto a demostrar su amor al Valle. Una parte de la plaza del Ayuntamiento se ha llenado este sábado en una concurrida movilización ciudadana que refleja el arraigo de los toledanos hacia su paraje más emblemático. Unas 200 personas, según los convocantes, se han concentrado para rechazar cualquier obra de urbanización. Defienden que este espacio requiere potenciación, renaturalización y limpieza, pero sin alterar su esencia natural.

La protesta, convocada bajo el lema 'El Valle no se vende, el Valle se defiende', ha congregado a representantes de asociaciones ecologistas como ARBA, estudiantes de la UCLM, futuros ambientólogos, miembros de Izquierda Unida y del PSOE y vecinos del Casco Histórico y otros barrios, quienes sostienen que el entorno debe conservarse como patrimonio natural.

El malestar se fundamenta en un proyecto presupuestado en más de 500.000 euros con fondos europeos Next Generation, cuyos detalles han motivado la movilización. El detonante ha sido la difusión de los diseños gráficos que plantean transformar la zona bajo el proyecto denominado 'Conexión de la movilidad con la otra ribera Valle-Polvorines'.

Imágenes enviadas a este medio por ARBA.

Imagen enviada por el PSOE de Toledo.

La memoria técnica contempla una plaza-mirador con fuentes transitables que los asistentes perciben como un elemento ajeno al entorno. Asimismo, incluye la instalación de mobiliario urbano, como luces solares en todo el recorrido, papeleras y aseos autolimpiables en espacios que los manifestantes abogan por mantener en su estado original.

Diseños gráficos del proyecto sacado a licitación por el Ayuntamiento el pasado 9 de febrero por 517.000 euros.

La arquitecta defiende en el texto, de manera literal, "el respeto" por el medio natural y la mejora de la accesibilidad en caminos y aparcamientos, asegurando que se preservarán las especies existentes.

El Ayuntamiento ya ha sacado a licitación la obra, cuyo proyecto ha sido redactado por Natalia Mora, del estudio Cachivache, con un presupuesto de 517.000 euros. Las empresas interesadas en ejecutarlo tienen hasta el 2 de marzo para presentar sus ofertas.