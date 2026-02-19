Toledo se juega 18 millones en cuatro meses: empieza la cuenta atrás para acabar las obras pagadas con fondos europeos

Carlos Velázquez, alcalde de la ciudad, presidió en mayo el acto de colocación de la primera piedra del campo de fútbol Carlos III, ubicado junto a la Fábrica de Armas.

Toledo afronta este primer semestre de 2026 bajo presión política. La ciudad se juega 18 millones de euros en obras financiadas por los fondos europeos Next Generation, que deben estar terminadas antes del 30 de junio para asegurar que Bruselas sufrague el grueso del presupuesto.

El objetivo es certificar cada euro invertido antes de los meses de verano, fecha límite establecida para evitar el reintegro de las ayudas. Algunas de estas actuaciones se ejecutan, de hecho, bajo una prórroga solicitada por el Gobierno local, como en el caso del Parque de la Integración, cuya finalización estaba inicialmente prevista para marzo.

El alcalde Carlos Velázquez se prepara para inaugurar seis actuaciones importantes en el año previo a las elecciones municipales de 2027. En concreto, el entorno de la Vega, el estadio Carlos III, el Parque de la Integración, la Ronda del Granadal y el embarcadero del Tajo, de gestión municipal; o la Ciudad del Cine, promovida por la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.

Vista actual de la actuación en el parque de Polvorines para albergar la Ciudad del Cine

1. La Ciudad del Cine

Esta iniciativa, con una inversión de casi 8 millones de euros, busca crear un gran plató de cine en el entorno del Tajo, concretamente en la zona de la Cava, cerca del campus universitario de la ciudad ubicado a los pies del Casco Histórico, en el conocido como parque de Polvorines.

Se trata de un gran espacio de rodaje que también apuesta por la renaturalización. Son 98.000 metros cuadrados recuperados en su conjunto, donde 85.000 serán zonas naturales y 13.000 estarán dedicados a la industria audiovisual y está recibiendo críticas de colectivos como ARBA.

La Asociación para la Recuperación del Bosque Autóctono ha convocado para este sábado, 21 de febrero, a las 10.30 horas, una concentración frente al Ayuntamiento de Toledo para rechazar un proyecto que ven "urbanizador pero disfrazado de ecología".

El PSOE reivindica su "herencia"

Desde la oposición socialista subrayan que las cinco obras municipales fueron promovidas por el anterior equipo de Gobierno de Milagros Tolón, actual ministra de Educación. Sostienen que el Ejecutivo anterior trazó la estrategia y acusan al actual regidor de carecer de un proyecto propio de ciudad.

El Gobierno de PP y Vox replica, cada vez que tiene oportunidad, que el PSOE solo dejó 'tres planos y dos folios de cada proyecto', lo que puso en riesgo la financiación europea, como ocurrió con la Escuela de Danza en La Alhóndiga, actuación que supuso la renuncia a 3 millones de euros por no poder cumplir los plazos.

Consideran estos fondos una ayuda externa indispensable para acometer obras inasumibles solo con recursos municipales, a pesar de que Toledo cuenta hoy con el presupuesto más alto de su historia, rozando los 120 millones de euros.

2. El Carlos III

Una de las intervenciones municipales más emblemáticas es la recuperación del campo de fútbol Carlos III, en el barrio de Santa Teresa, el emblemático estadio del 'Santa'. Las obras encaran su recta final tras ser adjudicadas en julio de 2025 a la empresa Gosadex S.L. por algo más de 700.000 euros. Al pasear por la zona, ya se pueden ver las torretas de iluminación instaladas.

Obras en el campo de fútbol Carlos III, en Santa Teresa.

Ya se ha instalado las torres para iluminar el estadio.

Según el portavoz del Gobierno municipal, Juanjo Alcalde, este proyecto es una respuesta "con hechos" a quienes dudaban de su viabilidad en anteriores etapas en el Ayuntamiento. "Vamos a recuperar un campo que nunca se debió perder", ha indicado.

La instalación contará con césped artificial de normativa FIFA y sustituirá el caucho tradicional por materiales ecológicos, respetando el entorno de la Vega Baja y la Fábrica de Armas (UCLM). En la colocación de la primera piedra, Velázquez enfatizó que el Carlos III es "un sentimiento que une a la ciudad".

3. El gran parque de Toledo

En paralelo, el Ayuntamiento centra su actividad en el eje que conecta el Casco Histórico con el entorno de la Puerta de Bisagra. La remodelación integral del Parque de la Vega, presupuestada en 3 millones de euros, trabaja en renovar pavimentos, quioscos e iluminación.

Las actuación de la Vega

La intervención abarca 57.000 metros cuadrados en tres fases (paseos de Merchán, Sisebuto y Duque de Lerma) para crear un "paseo Imperial" de entrada a la ciudad. El alcalde ha definido este espacio como "el punto de encuentro más importante de los toledanos".

4. Los chalés de la Escuela de Gimnasia

A escasos metros, el Parque de la Integración, ubicado en los antiguos chalés de la Escuela de Gimnasia junto a la avenida de Barber, prevé su recepción en junio, aunque inicialmente estaba programada para marzo. Con un presupuesto de 3 millones de euros, el proyecto busca mejorar la accesibilidad y sostenibilidad de los edificios que albergan a colectivos sociales como AFA (Asociación de Familiares de Alzheimer) o el Teléfono de la Esperanza.

El Parque de la Integración

5. El embarcadero de Piraguas del Tajo

La recuperación del río se articula bajo el programa 'Toledo Renace'. Entre los proyectos destaca un nuevo embarcadero para piraguas y actividades deportivas en el meandro cercano al Palacio de Galiana.

Con una inversión de 2,5 millones gestionada a través de la Fundación Biodiversidad, el muelle reforestará la zona con 1.350 árboles. Aunque se proyectó para abril, el plazo se ha ampliado a junio de 2026 tras las dificultades causadas por los temporales y las crecidas del Tajo, que mantiene actualmente el parking de Safont parcialmente cerrado.

El 'Toledo Renace' contempla la construcción de un embarcadero

6. La Ronda del Granadal

Otra actuación de calado se centra en la Ronda del Granadal con un presupuesto de 690.000 euros. Esta última, adjudicada a Proimancha Ingeniería y Construcción S.L., transformará el actual rodadero en un mirador ajardinado con fuentes, aseos públicos, un espacio hostelero y zonas de sombra para mitigar el calor.

La obra abarca 6.572 metros cuadrados e incluye la puesta en valor de restos de la muralla y las ruinas del convento de San Pablo.

Estado actual de la actuación en la Ronda del Granadal

La intervención contempla rampas y un mirador.

Los fondos EDIL perdidos

El contrapunto a este despliegue de obras es la parálisis de los proyectos vinculados a los últimos fondos EDIL en liza. Toledo quedó en octubre excluida por el Ministerio de Hacienda del reparto de 142 millones de euros para regar a varias localidades de la región, entre ellas todas las capitales de provincia.

La propuesta de Toledo estaba presupuestada en 20 millones para la rehabilitación del Circo Romano, la reforma integral del recinto ferial de la Peraleda y la construcción de un pabellón multiusos en el barrio de San Antón.

Aunque el Ayuntamiento ha llevado la decisión a los tribunales, a día de hoy estas actuaciones no tienen respaldo financiero de Europa para ponerlas en marcha. Tanto es así que el alcalde ha pedido apoyo a la propia Tolón, también ministra de Deportes, para levantar el pabellón multiusos, aunque no ha obtenido un compromiso por su parte.