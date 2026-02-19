El PP pide en el Senado declarar zona especialmente afectada tras las borrascas a Talavera de la Reina y Toledo

Los senadores del Partido Popular por la provincia de Toledo, Vicente Tirado, Carmen Riolobos, Israel Pérez y Miguel Ángel de la Rosa, han presentado una moción en la Cámara Alta para instar al Gobierno de España a declarar como zona especialmente afectada por una emergencia de protección civil —antes denominada zona catastrófica— a Talavera de la Reina, Toledo y otros municipios de la provincia perjudicados por el paso de las borrascas Leonardo y Marta.

Según ha explicado Riolobos, desde el Partido Popular consideran fundamental que el Ejecutivo incluya a la provincia en esta declaración extraordinaria, dado el alcance de los daños. "Estamos hablando de daños muy importantes que han afectado a viviendas, negocios, enseres y también a infraestructuras municipales, alterando la vida cotidiana de muchos vecinos", ha afirmado.

La senadora ha advertido de la magnitud de las consecuencias y ha defendido una respuesta integral. "No solamente es importante que se reparen los daños a las personas afectadas y a sus familias, sino también los problemas que han sufrido los ayuntamientos en sus infraestructuras", ha señalado.

Asimismo, ha subrayado que es necesario actuar con rapidez no solo para compensar los perjuicios ya ocasionados, sino también para prevenir nuevos episodios similares, impulsando proyectos y obras que eviten nuevas inundaciones.

Distintas ayudas

La moción presentada solicita la activación inmediata del paquete de ayudas previsto para este tipo de emergencias, incluyendo compensaciones por daños en vivienda habitual y enseres, ayudas a pymes y autónomos, beneficios fiscales y financiación de hasta el 50 % para la reparación de infraestructuras municipales dañadas.

Riolobos también ha querido reconocer el trabajo realizado por los alcaldes durante estos días. "Todos los alcaldes de la provincia de Toledo, el de Talavera de la Reina, el de Toledo y el del resto de municipios han hecho una importantísima labor de ayudar y estar al lado de todos y cada uno de los vecinos afectados", ha destacado.

Por último, ha reclamado una respuesta inmediata del Ejecutivo central. "Lo que esperamos es que el Gobierno resuelva de inmediato esta declaración para que las familias y los afectados puedan ver resarcidos los daños que han tenido, pero también, en este caso, los ayuntamientos", ha concluido.