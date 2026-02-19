El paso del temporal de lluvias por Toledo: 20 árboles talados, 50 baches, y el hundimiento del camino de Albarreal

Trabajos que se están ejecutando tras el desbordamiento del arroyo de Valdelobos y los problemas en el cauce.

El paso del temporal de lluvias y viento por Toledo ha dejado un balance de incidencias y actuaciones, aunque sin una estimación económica concreta de los daños por parte del Ayuntamiento. Han aflorado unos 50 baches, con reparaciones según la profundidad y el riesgo de reventones de ruedas; 20 árboles talados por peligro de caída, y una actuación de urgencia por alto riesgo de hundimiento del camino de Albarreal después de que se desbordase el arroyo de Valdelobos.

Así lo ha indicado la concejala de Obras, Loreto Molina, quien explica que los operarios municipales trabajan a destajo en diferentes puntos de la ciudad en función de la prioridad detectada y del peligro para los ciudadanos. "Se ha dado prioridad a lo que ocasiona más daños", ha recalcado.

Por ejemplo, ha detallado que se detectó un gran socavón en la calle Jarama, la arteria principal del Polígono industrial, donde ha habido reventones de ruedas, además del gran bache de Mas del Ribero, "donde cabía una rueda", y tres hundimientos en la avenida principal de la Legua, donde también se está actuando.

La edil ha señalado que las reparaciones se ejecutan utilizando asfalto en frío porque el aglomerado caliente, que garantiza "una mayor durabilidad", no se puede aplicar mientras llueve o la calzada está mojada.

"Todos los operarios del Ayuntamiento están trabajando", ha defendido Molina, quien ha criticado el mantenimiento en pavimentación ejecutado por el anterior equipo de Gobierno municipal del PSOE.

"Estamos trabajando con los medios que tenemos, y dadas las circunstancias climatológicas, de la forma más rápida que podemos. Nos sorprende que (el PSOE) se lleve las manos a la cabeza. Sabían cómo tenían que actuar y cómo se actúa en estos casos", ha defendido, añadiendo que "los baches no han aflorado ahora de golpe con nosotros".

El camino de Albarreal, en un mes

Ha explicado que el riesgo de hundimiento en el camino de Albarreal, que conecta con la zona de la Legua y las urbanizaciones, era elevado y se decidió cortarlo al tráfico y actuar de emergencia. La actuación estará terminada "en un mes" y se reabrirá la circulación. "Bajo el terreno había cárcavas y podría evitar que el terreno se hundiera", ha alertado.

"Hemos aplicado una actuación de manera urgente porque es una zona de mucho tránsito, y el firme se estaba deteriorando debido a que (la CHT) no limpiaba el cauce del arroyo y se estaba acumulando la suciedad", ha indicado, añadiendo que "esto ocasionaba el paulatino hundimiento del terreno, y con estas lluvias se ha detectado que el estado es muy crítico".

La edil ha alabado el funcionamiento del Plan Municipal de Emergencias (Platemun), aprobado esta legislatura, como herramienta para garantizar la seguridad. Ha explicado que entre las medidas contempla el cierre de parques y jardines, lo que ha evitado daños personales o materiales por caída de ramas o desplome de ejemplares.

En este tiempo, los servicios municipales y los Bomberos han talado un total de 20 árboles que estaban en peligro de caída.