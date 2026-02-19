La mayor parte del Casco de Toledo sufrirá un corte de luz la madrugada del viernes al sábado de 00:30 a 6:00 horas

La calle Comercio, arteria principal para conectar Zocodover y la plaza del Ayuntamiento se verá afectada.

El Casco Histórico de Toledo sufrirá un corte de suministro eléctrico en una parte extensa del barrio en la madrugada del viernes al sábado --desde las 00.30 a las 06.30 horas--, para obras de mejora de la red de Iberdrola.

Según ha informado el Ayuntamiento, afectará a las calles la Sal, Nueva, Plata, Sierpe, Bécquer, Cadenas, Comercio, plaza del Solarejo, Pajaritos, Zocodover, Chapinería, Cordonerías, Santa Justa, San Vicente, Martín Gamero, Cuatro Calles, Hombre de Palo, Toledo Ohio, callejón de Menores, callejón de Usillos y callejón de San Ginés.

La concejala de Obras y Servicios, Loreto Molina, ha afirmado que desde su área de gestión han solicitado a la compañía el soporte de generadores para garantizar los servicios mínimos. Sin embargo, la edil desconoce si darán soporte a las viviendas.