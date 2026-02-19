Detenidos un hombre y una mujer por una oleada de robos en coches en el Casco Histórico de Toledo la pasada Navidad

Imagen del jardín de San Lucas iluminado, junto a la plaza del mismo nombre donde se registraron algunos robos. Foto: Javier Longobardo

Agentes de la Policía Nacional y la Policía Local de Toledo han detenido a dos personas, un hombre y una mujer, como presuntos autores de 12 robos en coches efectuados durante las pasadas Navidades en el Casco Histórico de Toledo, en concreto en las plazas de San Lucas y San Justo.

La primera de las detenciones se produjo cuando los agentes detectaron seis robos similares en apenas 48 horas, en el entorno de la calle San Lucas; en varios de ellos el presunto autor había aprovechado el descuido de los propietarios que no habían cerrado los vehículos para acceder al interior y sustraer todo lo que pudiera encontrar en el interior, mientras que en otros que sí estaban cerrados, había roto la luna con una piedra.

Con las primeras labores de investigación, los agentes consiguieron inicialmente una descripción detallada de la presunta autora. Con

posterioridad, se pudo conocer su identidad gracias al análisis de los restos que los agentes de Policía Científica hallaron en uno de los vehículos afectados, por lo que fue detenida.

Además, le fue imputado un hurto en un vehículo que estaba estacionado en un aparcamiento de la zona centro de Toledo.

De forma paralela a esta investigación, se produjeron otros cuatro hechos similares con un modus operandi diferente, surgiendo las sospechas de que podría haber un segundo autor de robos en el Casco.

Fue detenido por la Policía Local cuando fue sorprendido “in fraganti” tras forzar un vehículo para sustraer una prenda de ropa que había dentro de él. Una vez detenido, la Policía Nacional le imputó la autoría de los otros cuatro robos que se estaban investigando.

Recomendaciones de la Policía Nacional

La Policía Nacional ofrece una serie de recomendaciones a los dueños de vehículos como evitar dejar objetos de valor a la vista; asegurarse de dejar puertas y ventanillas bien cerradas; anotar o guardar una fotografía de los números de IMEI y números de serie de todos aquellos dispositivos electrónicos que lleve en el vehículo, incluidas las balizas V-16.

En caso de sufrir un robo en su vehículo, llame inmediatamente al 091 y no toque nada del interior, ya que se puede realizar una inspección por parte de Policía Científica y así obtener vestigios del posible autor; cuando se disponga a formular su denuncia, aporte los números de serie o números de IMEI de los dispositivos que le han sido sustraídos, ya que serán señalados como robados, facilitando su recuperación.

También recomiendan sospechar de aquellas balizas V-16 si se las ofrecen personas particulares a un precio de “ganga”, muy por debajo del mercado, ya que podrían ser robadas. Tenga en cuenta que adquirir un producto que ha sido sustraído es un delito de receptación con consecuencias penales, además de la intervención de la baliza para su devolución a su legítimo propietario.