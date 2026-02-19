Toledo acogerá el próximo 28 de febrero un concierto multisensorial sobre la Semana Santa impulsado por la Junta

El Gobierno de Castilla-La Mancha ha presentado hoy el concierto 'Siente Castilla-La Mancha, los cinco sentidos de la Semana Santa', que se celebrará el próximo 28 de febrero a las 20:00 horas en el Palacio de Congresos El Greco de Toledo, con entrada gratuita.

La presentación ha corrido a cargo del consejero de Educación, Cultura y Deportes, Amador Pastor, quien ha destacado que el evento es "una manera de entender quiénes somos y de sentirnos comunidad".

El espectáculo, creado y compuesto por Manuel Marvizón, contará con la interpretación de la Orquesta Sinfónica de Castilla-La Mancha, dirigida por el maestro Alexandre Da Costa, junto a la Agrupación Musical Santo Tomás de Villanueva.

Presentación del concierto 'Siente Castilla-La Mancha'. JCCM

Participarán también destacadas voces como Ricardo Fernández del Moral, María Rubí, Joana Jiménez y la saetera María Ángeles Cruzado, así como la Coral del Conservatorio de Cuenca.

Eje conductor

El concierto tendrá un formato multisensorial, con narración a cargo de Pedro Piqueras, montajes audiovisuales inmersivos, proyecciones, iluminación y ambientación olfativa que transformarán el teatro en un espacio que combina sonido, imagen y aromas.

Además, se contará con la participación de los Tambores de las Turbas y representaciones de las Tamboradas de Hellín, Tobarra y Agramón, mientras que el repertorio recorrerá distintas formas de la música de Semana Santa con el sinfonismo como eje conductor y una disposición sonora envolvente.

Las invitaciones gratuitas podrán recogerse desde el 20 hasta el 24 de febrero en la Delegación Provincial de Educación, Cultura y Deporte en Toledo, el Museo de Santa Cruz y la Biblioteca de Castilla-La Mancha, con un aforo de 900 plazas. Más información está disponible en cultura.castillalamancha.es/concierto-siente-clm.

Durante la presentación, Pastor ha reafirmado el compromiso del Gobierno regional con la música y las artes escénicas, que va más allá de este concierto, y destacó iniciativas como la Semana de Música Religiosa de Cuenca, los acuerdos con la Federación Regional de Bandas de Música y Folclore, el Festival Internacional de Teatro Clásico de Almagro, así como diversos festivales de cine, teatro y música en la región.

También ha resaltado el apoyo a actividades culturales y deportivas en zonas rurales, la Red de Artes Escénicas y Musicales de Castilla-La Mancha y el programa Circuito, en el que participan más de 240 ayuntamientos.