Toledo limpia de urgencia el arroyo de Valdelobos para reabrir "cuanto antes" el camino de Albarreal hacia la Legua

El alcalde de Toledo, Carlos Velázquez, ha visitado esta mañana las obras de emergencia aprobadas la pasada semana con el objetivo de garantizar la seguridad y reabrir al tráfico, lo antes posible, el camino de Albarreal, según ha informado el Consistorio en un comunicado.

Esta vía, muy transitada especialmente por los vecinos de los barrios de La Legua, Valparaíso y Vistahermosa, se vio afectada por el desbordamiento del cauce del arroyo Valdelobos tras el temporal de lluvias.

Durante la visita, el regidor ha recordado que el Ayuntamiento limpia los cauces urbanos que son de su competencia, pero ha subrayado que el arroyo de Valdelobos se encuentra en una zona rústica y, por tanto, su mantenimiento corresponde a la Confederación Hidrográfica del Tajo (CHT).

Trabajos en la zona del arroyo.

Imagen enviada por el Ayuntamiento de Toledo del estado del camino de Albarreal antes de las lluvias.

Según ha explicado Velázquez, hasta el momento se ha retirado una gran cantidad de material arrastrado. En este sentido, el alcalde ha cuestionado la gestión del organismo y el mantenimiento de los cauces. “Hemos sacado de esta zona entre 60 y 70 bañeras de material", ha cifrado.

"¿Cuántos años llevaba la CHT sin realizar ninguna actuación en esta zona? ¿Cuántos años llevaba la responsable de la conservación, mantenimiento y limpieza de este arroyo sin actuar, siendo un cauce rústico?”, se ha preguntado el 'popular'.