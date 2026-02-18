Talavera de la Reina tendrá "a corto plazo" nuevos aliviaderos de aguas pluviales para que las inundaciones no se repitan

El alcalde de Talavera de la Reina (Toledo), José Julián Gregorio, ha anunciado la construcción "a corto plazo" de nuevos aliviaderos hidráulicos para mejorar la capacidad de evacuación de aguas pluviales, una vez finalizado el episodio de inundaciones que ha afectado a distintas zonas de la ciudad en las últimas semanas.

Gregorio ha informado este miércoles de la desactivación del Centro de Coordinación Operativa Local (CECOPAL) en su fase de emergencia, tras darse por concluida la situación más crítica. Del mismo modo, se ha desactivado el PRICAM en toda Castilla-La Mancha.

Superada la emergencia, el Ayuntamiento entra de lleno en la fase de recuperación. El regidor ha explicado que se continúan ejecutando labores de limpieza de arrastres y que se ha iniciado una inspección técnica integral de la red de colectores municipales, con el objetivo de reforzar el sistema y prevenir futuros anegamientos.

Minimizar riesgos

En este contexto, el Consistorio prevé acometer nuevos aliviaderos hidráulicos que permitan aumentar la capacidad de desagüe en episodios de lluvias intensas y minimizar riesgos ante fenómenos meteorológicos adversos.

El alcalde ha subrayado que el objetivo prioritario es restablecer la normalidad "a la mayor brevedad posible" y ha reiterado el compromiso del equipo de Gobierno con la seguridad y el bienestar de los vecinos, asegurando que el Ayuntamiento continuará trabajando "de manera coordinada para reforzar las infraestructuras y garantizar una respuesta eficaz ante cualquier contingencia".

En el plano político, el Grupo Municipal Socialista ha solicitado que el alcalde explique "urgentemente" si existe o no un posible atasco en la zona de Entretorres, tras detectarse maquinaria pesada y un camión de desatasque trabajando en la avenida Real Fábrica de Sedas.

Según el PSOE, estas labores han generado dudas entre vecinos después de que el Gobierno local negara reiteradamente que un atasco pudiera haber sido una de las causas de las inundaciones.