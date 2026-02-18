El PSOE de Toledo desliza que el alcalde Velázquez intentó "colar algo" en el POM tras el desfase de 14.000 viviendas

La portavoz del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Toledo, Noelia de la Cruz, ha comparecido este miércoles en rueda de prensa tras acceder, a través de la plataforma pública de la Junta de Comunidades, a la documentación del futuro Plan de Ordenación Municipal (POM), que regirá el urbanismo y el desarrollo de la ciudad para las próximas dos décadas.

Los datos confirman que el equipo de Gobierno remitió un primer documento el 10 de febrero con 31.153 viviendas, cifra que fue corregida el 16 de febrero, reduciéndose a 17.001 viviendas, tal y como informó EL ESPAÑOL de Castilla-La Mancha.

Ante este desfase de más de 14.000 inmuebles, Noelia de la Cruz ha cuestionado la versión del fallo técnico defendida por el Ejecutivo local. "¿Acaso han presentado un documento ante la Junta que no han leído ni siquiera en el repaso final? ¿O es que estamos ante un error con trasfondo y nos han vuelto a mentir?", ha interpelado la concejala, definiendo la situación como una "tramitación rocambolesca" que genera "incertidumbre".

En un comunicado de prensa, el PSOE va más allá y desliza que el alcalde podría haber intentado "colar algo" en el primer texto. "¿Acaso no han leído un documento estratégico que marcará el futuro de la ciudad antes de enviarlo a la tramitación ambiental? ¿O es que querían colar por la puerta de atrás 'algo' que ellos sabrán qué es y, por lo tanto, nos han vuelto a mentir? ¿Acaso quieren volver a su modelo del 2007?", se preguntan las socialistas.

La portavoz ha calificado la gestión del alcalde del PP, Carlos Velázquez, como un ejemplo de trabajo "sin ganas, sin atención y sin prioridades claras". En sus declaraciones, ha afirmado que "Toledo no se merece un alcalde como este" y le ha acusado de "mentir a los toledanos", "burlarse de la oposición" y provocar un "baile frívolo" en un asunto "tan sensible como la vivienda".

"Trabajo nulo" y "fiesta"

De la Cruz ha sostenido que la ciudad cuenta con un regidor que "trabaja poco y que no está a la altura de Toledo". Según la edil, el bipartito de PP y Vox tiene por identidad un "poco o nulo trabajo", añadiendo que "para la fiesta los primeros", pero que en la gestión "a este alcalde ni está ni se le espera".

Ha criticado que el documento "más importante" para el desarrollo de la ciudad se inicie de forma "tan burda y ridícula". "Lo han vendido como un documento de consenso y de participación y arranca con una falta absoluta de transparencia y sin tener en cuenta para nada a la ciudadanía en general", ha censurado.



Finalmente, la concejala ha lamentado la falta de lealtad institucional, señalando que frente al compromiso socialista ellos "han devuelto mentiras y más mentiras". Noelia de la Cruz ha recordado que el PSOE la pasada legislatura dejó "la herramienta (el borrador del POM) preparada en el año 2022" y considera que la actuación actual busca "desprestigiar el trabajo de la anterior corporación".

"Hasta aquí hemos llegado", ha sentenciado la líder de la oposición municipal, defendiendo que el PSOE "ha cumplido con el compromiso de lealtad y discreción" solicitado por el alcalde en las "dos únicas reuniones" mantenidas con el equipo redactor del POM, del urbanista José María Ezquiaga, mientras que ellos solo han recibido "mentiras".