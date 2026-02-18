Estas son las dos primeras calles del Polígono de Toledo que serán reasfaltadas en un plazo de tres meses

La Junta de Gobierno Local de Toledo ha dado luz verde al inicio del expediente para la contratación de las obras de reparación de firmes y pavimentos en las calles Río Jarama y Ventalomar del Polígono Industrial. La actuación cuenta con un presupuesto base de licitación de 343.110,59 euros y un plazo de ejecución de tres meses.

El alcalde de Toledo, Carlos Velázquez, ha explicado que esta actuación responde a un compromiso adquirido con Fedeto y con la Asociación de Empresarios del Polígono.

En octubre, Velázquez se reunió junto a la concejal de Obras y Servicios, Loreto Molina, y el concejal de Movilidad, Iñaki Jiménez, con empresarios del polígono para detallar la intervención.

El proyecto contempla el fresado y asfaltado de tres zonas prioritarias, identificadas por su mayor desgaste y riesgo para el tráfico: el cruce de la calle Ventalomar con Jarama; la calle Jarama frente a Industrias Duero; y la zona donde se ubican las instalaciones de Suntory. Además, incluye la renovación de la señalización horizontal en todo el polígono industrial, con el objetivo de mejorar la seguridad vial.

Otros acuerdos

En el área de Presidencia, Transparencia y Buen Gobierno, se ha aprobado la modificación del reglamento orgánico del Pleno del Ayuntamiento, incorporando apartados aclaratorios en diversos artículos, así como la modificación no prevista del contrato de adecuación de espacios públicos en los parques de la Vega, Sisebuto y Recaredo.

Este proyecto, financiado con fondos europeos Next Generation, tiene un presupuesto de 3.349.969,43 euros y está adjudicado a Antonio Miguel Alonso e Hijos SL.

Además, se ha autorizado el inicio del expediente de contratación de los trabajos de desbroce de zonas verdes municipales, con un presupuesto de 165.572 euros y un plazo de ejecución de tres meses, y se amplió el plazo de las obras del proyecto técnico de recuperación de sepulturas 2025.

Contratos

En el área de Cultura, Hacienda y Patrimonio, se ha dado luz verde a los trabajos relacionados con la encomienda de gestión en materia catastral, con un contrato por 35.997,50 euros, y se ha aprobado la modificación de la delegación de competencias de la Junta de Gobierno en diversas áreas de gestión.

En Empleo, Desarrollo Económico y Planeamiento, se ha autorizado la redacción del proyecto modificado de regeneración del parque del Granadal, en el entorno del convento de San Pablo, con fondos europeos Next Generation por 718.675,52 euros.

Por último, en el área de Seguridad, Transportes e Interior, se ha adjudicado el contrato para el suministro de tres vehículos patrulla para la Policía Local mediante arrendamiento sin opción a compra, por un importe de 140.344 euros y un plazo de 48 meses, al Banco Santander S.A.