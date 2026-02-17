Toledo tendrá que esperar hasta agosto para conocer si albergará la sede de la Agencia Estatal de Salud Pública

La carrera por albergar la futura Agencia Estatal de Salud Pública suma una nueva prórroga y Toledo tendrá que seguir esperando para conocer si ha resultado elegida.



El Gobierno ha decidido aplazar hasta el 18 de agosto la designación definitiva de la sede de la AESAP ante la necesidad de realizar una valoración “más detallada” de las ocho candidaturas presentadas.

La decisión, que inicialmente iba a adoptarse en el Consejo de Ministros de este martes 17 de febrero, retrasa un calendario que situaba la publicación oficial en el Boletín Oficial del Estado (BOE) al día siguiente.

Sin embargo, el elevado número de propuestas y, sobre todo, las adecuaciones técnicas que requieren, han llevado al Ministerio de Sanidad a ampliar los plazos.

Fuentes cercanas al proceso han apuntado a Europa Press que las ocho ciudades aspirantes —Toledo, Granada, Zaragoza, Murcia, Barcelona, León, Oviedo y Lugo— presentan proyectos que implican obras de calado o adaptaciones que deben ser analizadas con mayor profundidad.

Mientras tanto, el organismo podrá comenzar a operar de forma provisional desde la sede del Ministerio de Sanidad, que además trabaja ya en la redacción de los estatutos de la futura agencia.

Una vez aprobados, se pondrá en marcha la constitución del Consejo Rector y la designación de sus órganos de gobierno, pasos imprescindibles para que la AESAP eche a andar.

Toledo, candidatura “muy fuerte”

En clave regional, la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha ha defendido con firmeza la candidatura toledana, proponiendo como ubicación el Hospital Universitario de Toledo.

Inaugurado en 2020 y con espacios aún disponibles, el complejo sanitario supera los 4.000 metros cuadrados exigidos y ofrece disponibilidad prácticamente inmediata.

La portavoz del Ejecutivo autonómico, Esther Padilla, subrayó recientemente las "grandes dimensiones y grandes espacios" del centro, así como la fortaleza del sistema público sanitario regional.

A ello se sumó un argumento estratégico: la cercanía de Toledo a Madrid y su conexión con infraestructuras clave, un factor que el Gobierno valora en su política de descentralización de organismos públicos.