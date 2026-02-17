Talavera de la Reina ya trabaja en su recuperación: bomberos e INFOCAM se retiran tras finalizar los achiques de agua

Talavera de la Reina comienza a ver la luz tras las inundaciones de los últimos días. Los bomberos del Consorcio Provincial de Toledo y los efectivos del INFOCAM de la Junta de Castilla-La Mancha se han retirado este martes tras finalizar las labores de achique de agua en la ciudad.

Así se ha informado en la reunión del CECOPAL presidida por el alcalde, José Julián Gregorio, quien ha subrayado que el objetivo prioritario es restablecer la total normalidad "a la mayor brevedad posible".

Con la retirada de los efectivos de emergencia, el Ayuntamiento ha activado plenamente la segunda fase del operativo, centrada en la limpieza y recuperación.

Reunión del CECOPAL este martes.

Los trabajos se enfocan en la limpieza de calles, que ya está ejecutando la empresa PreZero, el apoyo a los vecinos en la limpieza de viviendas y la retirada de enseres y materiales dañados.

Gregorio ha reiterado el compromiso del equipo de Gobierno de actuar con rapidez "y es por eso que desde ayer Aqualia ya se encuentra trabajando intensamente con el objetivo de retirar los arrastres acumulados".

Inspección en los arroyos

Estas actuaciones se concentran especialmente en Entretorres, la zona más afectada, así como en Marqués de Mirasol y otros puntos de la red pública. También se están utilizando cámaras de inspección en todos los arroyos para revisar su estado.

Por su parte, Servicios Generales está recogiendo los sacos de arena instalados durante la emergencia, retirando las pasarelas provisionales y colocando contenedores para facilitar la retirada de muebles y objetos dañados por el agua.

En cuanto a la movilidad, se ha retomado la circulación en todas las calles de la ciudad, con la única excepción de Entretorres, que permanece cerrada.

El PSOE pide información

Por su parte, desde el Grupo Municipal Socialista han solicitado que el alcalde de Talavera explique "urgentemente" si hay o no un posible atasco en la zona de Entretorres, después de que se haya detectado desde este lunes a mediodía "presencia de maquinaria pesada y de un camión de desatasque trabajando en la avenida Real Fábrica de Sedas".

Según han trasladado "numerosos vecinos" al Grupo Socialista, durante los últimos días el Gobierno local "ha negado reiteradamente que un atasco pudiera haber sido una de las causas de las inundaciones que han afectado a distintas zonas de la ciudad durante más de 10 días".

Sin embargo, a juicio del PSOE, "la aparición durante el medodía de ayer tanto de maquinaria pesada como de un camión de desatasque ha generado dudas al interpretarse que estas labores podrían ser una posible confirmación de que sí existía un atasco en alguno de los colectores".