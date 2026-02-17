El PSOE y los sindicatos alertan de los socavones "agravados" tras las lluvias en el Polígono industrial de Toledo

El Grupo Municipal Socialista se ha reunido este martes con representantes de UGT y USO para constatar lo que califican como “abandono absoluto” del Polígono Industrial de Toledo por parte del Gobierno local y el "agravamiento de socavones y baches" tras el temporal de lluvias.

Tras el encuentro, socialistas y sindicatos han denunciado que en lo que va de legislatura no se ha producido “ni un solo avance” y la zona industrial sigue fuera de las prioridades del Ejecutivo municipal.

En el encuentro han participado la portavoz socialista, Noelia de la Cruz, junto a los concejales Laura Villacañas, José Carlos Vega y Pedro Jesús López; la secretaria de Organización de UGT Castilla-La Mancha, Silvia López, y la secretaria de Empleo, Igualdad y Políticas Sociales, Isabel Carrascosa; así como el responsable de Acción Sindical de la Coordinadora de Industria de USO Castilla-La Mancha, Fernando del Río, y su responsable de Organización y Finanzas, Carlos J. Sánchez de la Cuerda.

Encuentro entre los concejales socialistas y representantes de UGT y USO en Castilla-La Mancha en la sede del Grupo Municipal Socialista de la Posada de la Hermandad.

En un comunicado de prensa, el PSOE asegura que el Polígono Industrial “no está en la agenda del alcalde” y lamenta la “falta de voluntad política” del regidor, Carlos Velázquez, para actuar en el “corazón económico” de la ciudad de Toledo.

El principal partido de la oposición indica que, tras tres años de mandato, no se ha ejecutado ninguna inversión en la zona y que los problemas de asfaltado, movilidad, acerado, limpieza y recogida de basuras persisten.

Unos 200 camiones diarios por Ventalomar

Uno de los puntos que ha vuelto a centrar la reunión ha sido el estado de la calle Ventalomar que continúa con numerosos socavones y baches de grandes dimensiones que se han agravado tras las últimas lluvias. Se trata de un vial que soporta en temporada alta entre 150 y 200 camiones diarios, con el consiguiente riesgo para la seguridad vial y para los vehículos de los trabajadores.

El PSOE ha recordado en la reunión que ha presentado diversas mociones en el Pleno municipal y enmiendas a los Presupuestos para acometer una actuación integral en esta calle, propuestas que —según señalan en nota de prensa— han sido rechazadas con los votos en contra de PP y Vox.

Tanto los socialistas como los representantes sindicales coinciden en que la calle Ventalomar requiere una intervención completa y no “parches” puntuales, cuya ejecución urgente fue anunciada por el Gobierno de Velázquez "hace cinco meses sin que se haya materializado ninguna actuación".

Asimismo, durante la reunión se abordaron otras demandas pendientes, como la "mejora del servicio de recogida de basuras, la inexistencia de acerado en determinados tramos y los problemas de movilidad".

En este sentido, han mostrado su preocupación por el denominado “puente de Charli”, al considerar que su desarrollo podría convertir el Polígono Industrial en una “ratonera” desde el punto de vista del tráfico y los accesos.