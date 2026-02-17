Precios especiales para peñas, asociaciones y entidades culturales en la corrida benéfica a favor de Parapléjicos en Toledo

La empresa organizadora de la corrida benéfica en la que Álvaro Lorenzo lidiará seis toros el próximo 28 de marzo en Toledo a favor del Hospital Nacional de Parapléjicos, ha establecido una promoción de precios especiales para peñas taurinas, asociaciones o entidades culturales vinculadas al mundo del toro.

Según han informado en nota de prensa, estos colectivos podrán acceder a localidades por un precio de 20 euros en el tendido de sol o 25 en el de sombra.

Concretamente, las entradas que forman parte de esta promoción estarán ubicadas entre las filas 1 y 11 de los respectivos tendidos.

Mare Nostrum, como empresa organizadora, ha informado que las entidades interesadas solo deberán reunir un grupo mínimo de 15 personas y dirigirse a los canales que han dispuesto a tal efecto: el correo electrónico taquillas@torostoledo.com y el número de teléfono 695 201 966.

Se trata de la primera de las acciones promocionales que se sucederán en los próximos días y que también tendrán en cuenta a los aficionados más jóvenes. Además los organizadores pondrán en marcha una campaña de publicidad que irá más allá de la propia ciudad alcanzando el resto del territorio nacional.

Este festejo se enmarca además en una temporada muy especial para Lorenzo, que este 2026 celebra el X aniversario de su alternativa.

La corrida reunirá seis hierros señeros del panorama bravo actual. Miura, Victorino Martín, Victoriano del Río, Garcigrande, Alcurrucén y El Freixo son las divisas elegidas, lo que garantiza variedad de encastes y un atractivo añadido para los aficionados.