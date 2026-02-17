Estudiantes de Estados Unidos practicarán castellano como voluntarios en las oficinas del Ayuntamiento de Toledo

El Ayuntamiento de Toledo y la Fundación Ortega-Marañón han renovado este martes el convenio entre las dos entidades para promover las prácticas sin remunerar y el voluntariado de estudiantes, sobre todo de Estados Unidos, en instalaciones de la administración municipal y oficinas de turismo.



El alcalde de Toledo, Carlos Velázquez, ha firmado el acuerdo con la directora general de la Fundación Ortega-Marañón, Lucía Sala, destacando la importancia de estrechar lazos además de fortalecer el turismo idiomático de la ciudad.

Así, Velázquez ha señalado que los alumnos que pasan por Toledo en el marco de estos intercambios se convierten en "embajadores de la ciudad", por lo que ha resaltado la labor de divulgación del patrimonio, la cultura y la historia de Toledo que lleva a cabo la fundación.



Asimismo, ha considerado que esta alianza enriquece también la candidatura de Toledo a Capital Europea de la Cultura 2031 y que incide en el impulso al turismo idiomático, tan atractivo en ciudades como esta a la que acuden miles de turistas.



Sobre el convenio, ha subrayado que es "un paso más allá" porque la Fundación Ortega-Marañón no se conforma con que vengan estudiantes de Estados Unidos a aprender el español y a conocer este país, sino que apuesta por que ejerzan el voluntariado en las distintas dependencias del Ayuntamiento de Toledo.



Esto les permite, destaca el regidor, tener "un conocimiento verdaderamente excepcional de lo que es España, de lo que son los españoles y de lo que es una ciudad como Toledo; y eso es algo que no se enseña en una universidad, que no se lee en los libros, sino que hay que experimentarlo", ha remarcado.

Toledo, en el mapa internacional

Por su parte, la directora general de la Fundación Ortega-Marañón ha enfatizado que esta alianza busca "sacar a Toledo fuera del mapa internacional y poder compartir la riqueza de una ciudad como esta con sus tres culturas en un mundo como el de ahora e integrar a los estudiantes".



Sala ha detallado que la entidad es un espacio que combina la educación y la cultura, "dos ejes fundamentales en una democracia avanzada", y ha mostrado su apoyo a la candidatura de Toledo a Capital Europea de la Cultura.



Ha agradecido al Ayuntamiento la firma de este convenio y que permita a los estudiantes hacer voluntariado en sus instalaciones y en los puntos de información turística. "El objetivo es que sea algo más que un programa académico; una experiencia de vida y permita la integración en la comunidad y conocer la vida cultural, otra lengua y otra ciudad"